01消息：吳國際被停威院主管職位　曾准受訓首年女醫生做複雜手術

《香港01》早前揭發曾在換肝手術中途離開、中文大學醫學院教授兼威爾斯親王醫院肝膽胰外科主管吳國際，批准首年受訓女醫生負責複雜手術，被批無將病人安全放在首位。據悉，事件後吳國際暫停主管一職，但臨床及教學工作就不受影響，醫院的專責小組撰寫報告後，會再由院長等人決定是否恢復其主管職位。

《香港01》向威院查詢後獲證實，原由吳國際擔任的肝膽胰外科主管職位，已改由外科顧問醫生李傑輝署任。

有病人組織認為，吳國際安排受訓女醫生負責複雜手術，正是他教學時臨床判斷，調查期間卻可繼續教學，認為醫院安排有不足之處。



《香港01》記者早前向吳國際詢問批准一名正接受首年專科培訓的女醫生做複雜手術，他未有即時作出回應。（資料圖片／岑卓熹攝）

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《香港01》今年7月中報道，吳國際批准首年受訓醫生負責複雜的膽管迴腸吻合手術，威爾斯親王醫院當時回覆，會成立專責小組檢視肝膽胰外科醫生手術培訓安排，包括不同資歷的受訓醫生在監督下可參與的手術種類，以確保受訓醫生所做的手術難度與其專業水平相稱。

威院：肝膽胰外科主管由外科顧問醫生李傑輝署任

《香港01》記者從多於一個渠道得悉，在報道刊登後，威院暫停吳國際在醫院肝膽胰外科主管的職銜，暫時由外科顧問醫生李傑輝署任，直到專責小組的檢視報告完成，再由院長鄭信恩等人決定吳國際能否恢復主管職位，報告預計10月前完成。

據了解，主管會負責管理受訓醫生的訓練安排，因此吳國際無做主管，亦不影響其手術及教學工作。

《香港01》向威爾斯親王醫院查詢後獲證實，專責小組工作期間肝膽胰外科主管一職，暫由外科顧問醫生李傑輝署任，院方會根據醫生資歷，包括臨床經驗、專業培訓及其他相關條件等，確保手術由合適醫生負責。

威院亦首度公佈專責小組成員名單。

（香港01製圖）

中大醫學院：吳國際教學、研究及臨床工作仍繼續

中大醫學院則回應稱，由於威院的專責小組仍在檢視有關事件，醫學院不適合評論，吳國際仍然是中大醫學院外科學系教授，其教學、研究及臨床工作仍繼續，而他的合約到期時間及會否續約，均涉及個人資料，醫學院亦不宜回應。

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社區組織協會彭鴻昌：暫停吳國際主管職位合適

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，吳國際容許初級醫生做複雜手術情況嚴重，對病人有相當大風險，暫停吳國際主管職位合適，但質疑吳接受調查期間仍然可以教學的安排，「之前就係運用職權，令到唔合適嘅醫生幫病人做複雜手術，依家都維持呢個職權，可能都可以再次發生，似乎有啲不足。」

他提到針對做複雜手術的醫生資歷認證已討論多年，但公立醫院不多專科採用，促請醫院管理局認真檢視，並擴闊涉及醫生資歷認證的手術種類，以保病人權益。

吳國際准首年受訓女醫生做複雜手術惹質疑

事緣吳國際今年6月9日批准一名首年受訓的年輕女醫生，負責膽管及迴腸接駁手術。多名肝膽胰外科專家，包括香港大學深圳醫院院長、瑪麗醫院肝臟移植中心主任盧寵茂亦認為，首年受訓醫生無能力負責有關手術，一旦技術不夠高，接駁位會有膽汁滲漏，增加發炎、細菌感染、併發症機會。

除此之外，吳國際2017年亦發生轟動全港的手術離場事件。當年10月13日他在瑪麗醫院當值，前一日已知當日要做換肝手術的監刀，但當日向主刀醫生稱，要到養和醫院做手術，結果主刀醫生等待吳國際回到瑪麗才再做手術，病人「開肚」等三小時。他其後不獲港大醫學院續約，轉到香港大學深圳醫院工作，2019年回港加盟中大醫學院。

吳國際1995年在港大醫學院畢業，在港大教學醫院——瑪麗醫院工作，2002年考獲外科專科資格，直至2010年轉投私人市場。他2016年8月加入港大換肝團隊兼職任副教授。