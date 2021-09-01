01消息：吳國際被停威院主管職位　曾准受訓首年女醫生做複雜手術

《香港01》早前揭發曾在換肝手術中途離開、中文大學醫學院教授兼威爾斯親王醫院肝膽胰外科主管吳國際，批准首年受訓女醫生負責複雜手術，被批無將病人安全放在首位。據悉，事件後吳國際暫停主管一職，但臨床及教學工作就不受影響，醫院的專責小組撰寫報告後，會再由院長等人決定是否恢復其主管職位。
《香港01》向威院查詢後獲證實，原由吳國際擔任的肝膽胰外科主管職位，已改由外科顧問醫生李傑輝署任。
有病人組織認為，吳國際安排受訓女醫生負責複雜手術，正是他教學時臨床判斷，調查期間卻可繼續教學，認為醫院安排有不足之處。
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《香港01》今年7月中報道，吳國際批准首年受訓醫生負責複雜的膽管迴腸吻合手術，威爾斯親王醫院當時回覆，會成立專責小組檢視肝膽胰外科醫生手術培訓安排，包括不同資歷的受訓醫生在監督下可參與的手術種類，以確保受訓醫生所做的手術難度與其專業水平相稱。
威院：肝膽胰外科主管由外科顧問醫生李傑輝署任
《香港01》記者從多於一個渠道得悉，在報道刊登後，威院暫停吳國際在醫院肝膽胰外科主管的職銜，暫時由外科顧問醫生李傑輝署任，直到專責小組的檢視報告完成，再由院長鄭信恩等人決定吳國際能否恢復主管職位，報告預計10月前完成。
據了解，主管會負責管理受訓醫生的訓練安排，因此吳國際無做主管，亦不影響其手術及教學工作。
《香港01》向威爾斯親王醫院查詢後獲證實，專責小組工作期間肝膽胰外科主管一職，暫由外科顧問醫生李傑輝署任，院方會根據醫生資歷，包括臨床經驗、專業培訓及其他相關條件等，確保手術由合適醫生負責。
威院亦首度公佈專責小組成員名單。
中大醫學院：吳國際教學、研究及臨床工作仍繼續
中大醫學院則回應稱，由於威院的專責小組仍在檢視有關事件，醫學院不適合評論，吳國際仍然是中大醫學院外科學系教授，其教學、研究及臨床工作仍繼續，而他的合約到期時間及會否續約，均涉及個人資料，醫學院亦不宜回應。
社區組織協會彭鴻昌：暫停吳國際主管職位合適
關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，吳國際容許初級醫生做複雜手術情況嚴重，對病人有相當大風險，暫停吳國際主管職位合適，但質疑吳接受調查期間仍然可以教學的安排，「之前就係運用職權，令到唔合適嘅醫生幫病人做複雜手術，依家都維持呢個職權，可能都可以再次發生，似乎有啲不足。」
他提到針對做複雜手術的醫生資歷認證已討論多年，但公立醫院不多專科採用，促請醫院管理局認真檢視，並擴闊涉及醫生資歷認證的手術種類，以保病人權益。
吳國際准首年受訓女醫生做複雜手術惹質疑
事緣吳國際今年6月9日批准一名首年受訓的年輕女醫生，負責膽管及迴腸接駁手術。多名肝膽胰外科專家，包括香港大學深圳醫院院長、瑪麗醫院肝臟移植中心主任盧寵茂亦認為，首年受訓醫生無能力負責有關手術，一旦技術不夠高，接駁位會有膽汁滲漏，增加發炎、細菌感染、併發症機會。
除此之外，吳國際2017年亦發生轟動全港的手術離場事件。當年10月13日他在瑪麗醫院當值，前一日已知當日要做換肝手術的監刀，但當日向主刀醫生稱，要到養和醫院做手術，結果主刀醫生等待吳國際回到瑪麗才再做手術，病人「開肚」等三小時。他其後不獲港大醫學院續約，轉到香港大學深圳醫院工作，2019年回港加盟中大醫學院。
吳國際1995年在港大醫學院畢業，在港大教學醫院——瑪麗醫院工作，2002年考獲外科專科資格，直至2010年轉投私人市場。他2016年8月加入港大換肝團隊兼職任副教授。