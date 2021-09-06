新冠肺炎｜九龍醫院活動助「抗疫」時「抗逆」　禪繞畫助抒發情緒

新冠疫情之下，市民社交活動大減，生活壓力及情緒問題大增。九龍醫院在去年10月至今年1月舉辦「精神健康月」活動，以網上視像形式舉行講座及禪繞畫班等。有參加者表示，疫情前經常旅行，又參加義工活動，去年活動突然大減，困在家中無所事事，情緒受影響，但參加了禪繞畫及和諧粉彩後，有助抒發情緒。

籌辦活動的九龍醫院精神科副顧問醫生余靄婷指，去年疫情嚴重，活動主題集中提高公眾的抗逆力，但指視像形式的活動「始終差啲」，今年將推出步行活動，增加互動及參與度。



古先生（右）疫情前幾乎每日出外做義工，但疫情期間活動大減，在家望着四面場感無奈失意，指學習畫禪繞畫和粉彩重拾成功感，亦助適應疫情新生活。（鍾妍攝）

余靄婷表示，去年5月至6月曾向193人進行調查，指有超過7成人表示疫情導致情緒困擾，亦有超過45%受訪者指出現創傷後遺症及抑鬱症狀。她憶述當時有病人因憂慮染疫未有覆診，或以「全副武裝」戴齊口罩、面罩等現身。故九龍醫院在去年「精神健康月」的推廣計劃中，以提高抗逆力為題，舉辦5項活動，包括由物理治療師教導活力橡筋操、禪繞畫及和諧粉彩班等，共有231人參加。

參加者：一個人喺屋企對住四面牆無所事事

參與禪繞畫及和諧粉彩班的古先生表示，退休後幾乎每日出外做義工，亦常去旅行，但疫下所有活動大致取消，「一個人喺屋企對住四面牆無所事事」，感到焦慮及抑鬱。他在九龍醫院的活動學習禪繞畫及和諧粉彩後，學會放鬆並在畫中釋放情緒，有如「腦部瑜伽」，忘記煩瑣事，完成畫作更有成功感。

古先生說，禪繞畫能反映心性格及精神狀態，當心情煩躁時，畫中線條就會較為複雜，平靜時線就更簡潔，而逐步填滿白紙空間，更能如填補心中的孤獨感。

九龍醫院精神科副顧問醫生余靄婷指，去年精神健康月推出的5個活動共有231人參加，在疫情下相當理想。（鍾妍攝）

限聚令致聚會減少易生抑鬱情緒

余靄婷表示，在限聚令下，市民聚會減少，容易產生抑鬱情緒，會有「疫情幾時完?」等提問，她建議市民「活在當下」，在現有的時間和能力做些賞心悅目的事，並適應疫下新方式的活動。她說，留意到疫情放緩後，市民焦慮情緒有改善。

往年精神健康推廣計劃有不少大型活動，但去年需要全改為網上視像形式舉行，余靄婷稱，為提升參加者的參與感，特意製作紀念品和活動材料郵寄予參加者，但仍然較為單向。故今年10月開始新一輪的活動，將會嘗試在限聚令下加入更多互動，將設「伴你同行」步行活動，鼓勵參加者組隊步行並拍照紀錄，期望參加者可以合共走出指定步數；醫院內亦會設展板介紹精神健康，惟其餘講座及畫畫班活動或仍要在網上舉辦。