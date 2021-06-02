職場精神健康調查︰六成受訪打工仔過勞　三成每周OT逾7小時

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-02 13:30

香港生活節奏急促，職場壓力大。東華學院、香港心理衞生會5月開展香港人職場精神健康研究，首輪調查訪問逾210人，分別來自兩間大型機構。 結果發現六成受訪打工仔感過勞，逾三成受訪者反映，工時超過合約訂明的每周41小時，平均每周工時達48.4小時。研究團隊隨後會透過介入計劃，探討改善精神壓力成效。

東華學院、香港心理衞生會上月開展香港人職場精神健康研究，預計研究會於年底或明年初完成。（黃詠榆攝）

東華學院及香港心理衞生會研究，透過介入計劃，能否減低員工因工作產生的過勞、改善員工精神健康，尤其減少工作壓力。

團隊於5月開展，透過問卷、訪談進行職場環境分析，先收集計劃介入前的數據，期望招募400名員工參加計劃，隨機劃分為實驗組、對照組。

東華學院副校長（學術）林德明教授指，首輪問卷調查有213人參與，來自兩間大型機構，當中九成人擁有專上教育程度，受訪者工作年期中位數為8年。

每周平均超時工作7.4小時

結果顯示，33%受訪者工作時數，比合約訂明超出兩成，每周合約訂明平均工作時數為41小時，實際工時則達48.4小時。

調查發現，62%受訪者經評估後屬於過勞；27%人屬極度焦慮及抑鬱；24%人達中度至嚴重壓力。林德明指，目前仍在招募企業參加，預料招募期直至7月，強調以上只屬初步數據。

心理衞生會︰遇上情緒困擾 宜主動求助

香港心理衞生會助理總幹事黃敏信建議，辦公室建立正向心理、關愛文化，勉勵員工多互相支援，打工仔亦應多關注自己、身邊人的精神健康，遇上情緒困擾，宜主動求助。

林德明補充，研究團隊會為參加員工，提供精神健康急救課後，包括有關減壓、預防過勞的單元，其後會再透過問卷，評估計劃成效，預計研究會於年底或明年初完成。

參與機構之一、恒益物業管理有限公司高級人力資源經理林淑賢指，一直關注同事的心理健康，認為計劃透過不記名方式進行，有獨立方處理相關數據，令同事可以更放心參加。