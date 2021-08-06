元朗錦上路港鐵站旁約18萬平方呎地建過渡屋　設1020伙有五人單位

港府早前指已覓得足夠土地提供1.5萬伙過渡房屋，其中位於元朗錦田、鄰近港鐵錦上路站的一幅用地，當局向城規會提交改劃申請，擬建六幢不多於四層高住宅，提供合共1,020伙過渡屋單位。根據項目資料，過渡屋單位將有三款不同大小面積，最多可供五人居住。



涉及興建過渡屋的用地，位於錦田東匯路及錦匯路交界，鄰近港鐵錦上路站。地盤面積約17.9萬平方呎，當中10萬呎為政府用地。項目擬建6座不多於4層高的住宅，可提供共 1,020個單位和容納約2,751人。

項目將以組裝合成法興建，除提供住宅外，會有食堂、便利店、自助洗衣店、圖書館等設施，亦會有社區中心及診所。申請人向城規會申請發展年期為3年。

三款單位面積由143至287平方呎不等

項目分為三款單位，一至二人單位面積約為143平方呎，三至四人單位面積為約193平方呎，而五人單位則約287平方呎，可分出睡房。根據運房局網頁資料，項目料於2022年第二季開始工程，並於2023年第二季完工。

申請人及營運者為新界社團聯會社會服務基金，根據土地註冊處資料，涉及的部份地皮由明崇發展有限公司自1997年起持有，而該公司過往曾為恒基兆業的附屬公司。

項目分為三款單位。（城規會文件圖片）

運輸署就欽州街西智能停車場申改劃

此外，政府早前擬將欽州街西休憩用地增建停車場，並將為自動泊車系統的先導項目。運輸署就該智能停車場向城規會申請改劃， 擬建4個構築物包括2個地下圓筒型自動泊車系統及2個附屬大樓，當中2個圓筒型自動泊車系統分別為9層及8層深，可提供90個及80個泊車位。