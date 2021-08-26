逾三成受訪基層家庭無意申請過渡房屋　劏房戶：租金同劏房差唔多

現時全港有近22萬人在劏房居住，關注基層住屋聯席今（26日）發表有關劏房戶對過渡房屋的問卷調查，結果發現接近九成受訪者正輪候公屋，當中三成已輪候公屋超過六年，等待期間只能租住環境衞生惡劣的劏房，更有三成受訪者表示，無興趣申請入住過渡房屋，原因包括租住期過短、地理位置不便及搬遷困難。



聯席在今年7月29日至8月16日期間進行問卷調查，收集218名劏房戶對過渡房屋意見。調查結果發現，近三成受訪者認為過渡房屋普遍只有兩年租期，未能配合公屋落成周期，兩年過後又要重返劏房，難發揮過渡作用，租住期太短對過渡房屋卻步。

過渡房屋與劏房租金相若

李小姐一家四口現居於深水埗面積不足200呎的劏房，她稱，居於劏房如「坐監咁樣」，但對過渡房屋興趣不大。她形容最初接觸過渡屋資料時，認為「好吸引」，但了解後發現租金竟與劏房相若，無法減輕經濟負擔，故果斷放棄申請過渡房屋。

李小姐續說，留意到大部份過渡房屋地理位置不便，大多分布在九龍區，與小朋友學校距離甚遠，且租住期只有兩年，加上搬遷費昂貴，考慮到家庭需要「搬出搬入」有感麻煩。

輪侯公屋14年 市民憂住兩年過渡房屋又重返劏房

另一受訪者陳小姐現居於「南昌街220」過渡房屋，之前在粉嶺的劏房居住10年，作為非長者單身人士輪侯公屋超過14年，預計要等多十多年，直至50歲才可「加分成功上到公屋」。陳小姐稱，過渡房屋有獨立廚房及廁所，衞生環境良好，但租期只有兩年，預計明年又要重返暗無天日的劏房，繼續輪候公屋。

陳小姐稱，劏房環境惡劣，經常有蛇蟲鼠蟻，以及被業主濫收水電費，電費要交「兩蚊一度電」，以前住的劏房為「一劏五」混凝土板間房，由家中走到聯和墟食肆都要近20分鐘，盼政府可加長過渡房屋數量及租住年期，同時盡快興建更多公屋。

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促政府主導興建過渡屋

關注基層住屋聯席成員鍾惠賢指出，運房局在2020年時預計在三年內提供1.5萬伙過渡房屋單位，但截至今年8月13日，只落成1,306個，對比現時居住在劏房的22萬人是「杯水車薪」。

運房局在過渡房屋的角色，只是為非政府機構提供協助，聯席建議政府應「主導」興建過渡屋，縮短落成時間，同時延長租住期。長遠而言亦應增公屋興建量，為基層市民提供一個「安樂的家」。