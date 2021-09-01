新冠疫苗｜多4名少年打針後疑心肌炎　出現胸痛　現時情況穩定

衞生署今晚（9月1日）表示，截至8月29日的過去一周，共接獲187宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，包括4宗涉及青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，分別涉及兩名13歲、一名14歲及一名15歲的男子，他們在接種復必泰疫苗後14天內出現胸痛，現時情況穩定。過去一周未有新增離世前14日內接種疫苗的人士，以及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。



▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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37人死前14日內曾打針 專家指與疫苗無關

衞生署稱，截至8月29日晚上8時，本港市民合共接種了超過746萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的巿民超過409萬名，佔全港12歲或以上人口的60.8%。衞生署共接獲5,532宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.07%。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括37宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0005%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會就上述37宗死亡個案，已總結19宗與疫苗接種沒有因果關係，初步認為18宗個案與疫苗接種沒有關聯。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

▼與愉景灣觀霞樓相關個案的受檢人士排隊檢測▼



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根據醫管局資料，8月2日至8月29日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有96.3宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有3.4宗，整體死亡率與過去3年同期數字相若。當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每10萬人有4.2宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每10萬人有0.4宗。

未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每10萬人有38.4宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每10萬人有6.8宗。衞生署指，根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。