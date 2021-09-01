疫苗抽獎｜信和送凱滙︰第一輪逾250萬人登記抽獎　9.8揭曉贏家

為鼓勵市民接種疫苗，信和集團聯同華人置業送出觀塘凱滙一單位抽獎。信和今日（1日）公布，今天下午5時30分截止，共逾250萬人登記參加。主辦單位將於2021年9月8日抽出及公布得獎者。

另外，信和的第二輪抽獎活動將於明天起接受網上登記。



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信和集團表示，今天下午5時30分的截止時間，第一輪抽獎活動的登記人數共逾250萬，中獎機會為0.00004%。主辦單位將於2021年9月8日抽出及公布21名得獎者，分別為一位終極大獎凱滙單位得獎者，以及20位獲得每份價值港幣10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額。

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得獎名單將於9月8日公布

第一輪抽獎活動將下周三（9月8日），以公開及透明的形式舉行，得獎者將由外聘服務供應商安永諮詢服務有限公司，所設計的電腦系統，以隨機形式抽出，而兩家獨立會計師事務所，即羅兵咸永道會計師事務所及畢馬威會計師事務所，將繼續就整個抽獎活動的關鍵流程及系統管理進行程序審查。

抽獎過程將經兩位太平紳士范徐麗泰及譚耀宗，以及主辦單位的法律顧問胡關李羅律師行的代表見證。

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9月2日起接受登記第二輪抽獎

另外，信和早前公布推出第二輪抽獎活動，將於明天（2日）起接受網上登記。若於2021年9月30 日或之前，已於香港接種至少一劑新冠疫苗的香港居民，可於本月2日上午9時正至本月30 日下午5時30分期間，登記參加第二輪抽獎活動。較早前已登記參加第一輪抽獎活動而沒有贏得終極大獎的合資格香港永久居民，將自動獲納入參加第二輪抽獎活動而毋須額外登記。

若滿500萬人打針再送凱滙 價值1,200萬元

第二輪抽獎活動，信和旗下黃廷方慈善基金將捐出20份獎學金，每份為價值港幣20萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，透過抽獎活動送予12歲或以上及18歲以下已接種疫苗的香港居民。

另外，若於2021年9月30日或之前全港有500萬或以上人口已接種至少一劑新冠疫苗，該基金與華人置業集團將送出另一個價值約港幣1,200萬元的凱滙一房住宅單位作終極大獎。根據政府公布的新冠疫苗接種資料顯示，現時已接種第一劑的人數為414萬人。

有關第二輪抽獎活動的登記詳情，可瀏覽活動網站www.vaccinationluckydraw.hk。主辦方表示，於登記期間所收集的資料將僅用於與抽獎活動有關的所有目的，並將於活動結束後45日內銷毀。

▼6.15有市民到凱滙樓下裕民坊櫃位找活動大使協助登記▼

