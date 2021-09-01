疫苗抽獎│機管局送5萬機票詳情出爐　9.16開始登記　睇睇包乜航點

機場管理局為響應政府「谷針」，5月底宣布送出5萬張機票大抽獎，已接種新冠疫苗的本港居民均可參加，另再加推1萬張機票予機場員工，相隔3個多月，機管局今（1日）終公布細節，大抽獎將於9月16日至30日接受登記，國泰航空和HK Express將分別舉行大抽獎，目的地包括歐洲、美國、加拿大、澳洲及亞洲等不同航點，市民可參加兩間航空公司的活動，惟參加者最終只可中獎一張機票。



5萬張機票由機管局贊助予國泰及HK Express

機管局今日宣布，贊助國泰航空及HK Express各2.5萬張經濟客艙機票，兩間航空公司將以隨機抽獎形式送出，目的地包括歐洲、美國、加拿大、澳洲及亞洲等不同航點，登記期將於9月16日早上10時開始，至9月30日完結。

參加者須透過兩間航空公司就活動設立的專屬網頁登記參與抽獎，雖然市民可分別登記國泰航空及HK Express舉辦的抽獎，惟在整個抽獎活動中最多只可中獎１張機票，需留意的是有關機票並不包稅項及附加費，意味幸運兒須自行繳付有關費用。

9.30前打齊兩針兼登記成為會員可參加

有意登記大抽獎的市民除須持有效香港身份證，仍有兩個條件要符合，包括於9月30日或之前在港打齊兩針，並已登記成為有關航空公司或亞洲萬里通的會員。至於曾染疫的康復者，若已完成接種一劑疫苗，亦符合參與資格。幸運兒辦理登機手續時，須向航空公司職員出示針卡證明方可上機。

▼疫情下飛機「滯留」停機坪▼



+ 16

可選目的地組別 最終目的地由航空公司分派

參加者登記時，要提交與旅遊證件一樣的姓名、香港身份證號碼英文字母及首4個數字、電郵地址、聲明已於9月30日或之前完成接種，以及有關航空公司或亞洲萬里通的會員資料。市民登記時，可選擇心儀目的地組別，惟獲贈機票的目的地會由航空公司分派。

至於疫情橫行下，起飛無期，機票最終會否告吹？機管局表示，鑑於目前全球各地仍然有旅遊限制及檢疫要求，航空公司會不時檢視情況，並於疫情及隔離檢疫措施放寬後，才向得獎者發放兌換機票的代碼，讓幸運兒能好好籌備其旅遊計劃。若得獎者要更改起飛時間，將須繳付手續費，並需在原訂航班日期前提出。

10月5日電腦隨機抽出幸運兒

得獎名單將於10月5日由電腦隨機抽出，幸運兒將於10月8日透過已登記的電郵地址收到通知，而得獎名單則會於10月12日，分別在國泰航空及HK Express的網站上公佈。