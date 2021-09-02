THE大學排名出爐　港首次4大學齊躋全球百大　港大排30最高

英國教育刊物《泰晤士高等教育》今(2日)公布最新世界大學排名，香港學府評分卓越，首次有4間大學齊齊躋身全球百大，包括香港大學、中文大學、科技大學及理工大學，其中港大更躍升9位，全球排第30位，表現最佳，更刷該校過去10年新高位；理大則首次打入全球百強，排第91位。



港大繼續蟬聯本港排名最高學府，全球排第30位，較去年躍升9位。(資料圖片)

↓↓本港院校排名表現↓↓



牛津連續6年居榜首 清華北大並列16創新高

《泰晤士高等教育》(THE)最新公布的世界大學排名，共有99個國家及地區，共1662間大學上榜，排名以教學、研究、論文引用、知識轉移及國際視野合共5大範疇，評估相關學校表現。英國牛津大學連續6年位居榜首，美國加州理工學院則上升兩名，與美國哈佛大學並列第二；中國排名創歷史新高，清華大學和北京大學並列第 16 位。

英國牛津大學連續6年位居榜首。(資料圖片)

港大升9位 科大排名跌10位

本港大學方面，首次有4間大學躋身全球百大，港大繼續蟬聯本港排名最高學府，全球排第30位，較去年躍升9位，亦取得自2016年排名轉新制後的最佳成績。去年並列全球第56位的中大及科大，則分別列第49及第66名。

理大首次打入百強，攀升38名，晉身全球排名第91位。(資料圖片)

理大則首次打入百強，攀升38名，晉身全球排名第91位。其餘榜上有名的本地學府方面，城大下跌25名至全球第151位；浸大則跌至全球401至500名。



港大指，一直致力為學生提供優質教育，在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越，確信透過實踐港大勾劃的未來願景藍圖，致力成為亞洲的世界級大學，提升港大在國際間的聲譽。



理大則指，一直在教育、科研及知識轉移等方面不斷追求卓越。理大欣悉在最新公布的泰晤士高等教育世界大學排名，理大會以排名相關的資料及其他形式的評核作為參考，不斷求進；並會繼續竭力為學生提供優質教學，通過卓越科研支持社會經濟發展，為香港、國家及世界作出貢獻。

(《香港01》製圖)