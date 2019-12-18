段崇智為學生挺身而出　獲選為泰晤士高等教育風雲人物　亞洲唯一

《泰晤士高等教育》（Times Higher Education）昨日（17日）公布2019年度「高等教育風雲人物」，11月曾介入調停香港中文大學衝突的校長段崇智亦榜上有名，為亞洲地區的唯一獲選學者。 評選團隊成員形容，在全部香港的大學領袖捲入示威風波時，無人像段崇智般堅定地為校園及學生挺身而出。

段崇智當晚到校內調停，將警方要求轉達學生。（資料圖片／余俊亮攝 ）

《泰晤士高等教育》形容，從新聞畫面可見，11月中段崇智冒險進入戰場般的中大校園，嘗試在示威者及警方之間協商和平解決方案。文中引述警方在施放催淚彈前，曾向大學教職員及段崇智喊話，要求他們離開。

《泰晤士高等教育》表示，在中大二號橋衝突前，段崇智已與學生對話，聆聽其委屈，同時呼籲各方停止暴力，「即使段崇智飽受建制陣營的批評，他仍堅持其平衡各方意見的行動。」

評選團隊認為，中大校園兩處地方近期因暴力行為受損，段崇智來年的挑戰並非在課室或實驗室內，而是「重建大學（rebuilding his university）」。

11月12日晚，警方與學生徹夜在中大二號橋附近對峙，校長段崇智（左二）欲與指揮官交涉不果，被防暴警警告馬上離開，警員及後發射催淚彈。他在眾人護送下離開。（資料圖片／曾梓洋攝）

11月12日，示威者與防暴警察徹夜在中大二號橋對峙，其間警方發射過千枚催淚彈並出動水炮車。當晚約7時半，段崇智曾欲上前與指揮官交涉，卻被防暴警察要求離開，及後警方發射催淚彈，段崇智無任何保護裝備，在多人護送下掩鼻離開。

段崇智於11月16日抱病入院，現已無大礙，重新投入工作。他表示，與大家一樣盼望校園盡快得以修復，各大學成員的安全與健康得到保障，「風雨之中，更感受到中大人對母校的關懷。」