理大民主女神像突消失　校方未回應　支聯會蔡耀昌稱需時了解

繼悼念六四雕塑的「國殤之柱」被校方要求移離外，《香港01》獲悉位於理大學生會大樓的民主女神像近日消失，原址不再見到雕像，連日向校方及學生會查詢，均未獲回覆。

理大學生會大樓原本暫存兩座支聯會民主女神像，據了解，2019年理大示威衝突期間，其中一座被移離校園其它位置，警方解封後依然尚存，直到去年一月校園重開後就不知所蹤。

支聯會清盤人蔡耀昌表示，知悉其中一座民女像在理大示威期間後丟失，至於另一座的最新情況則需時了解，目前難以評論。



記者今日到理大學生會大樓視察，不見擺放民主女神像。（曾凱欣攝）

兩民女像曾豎立理大 其中一座去年重開校園後消失

現時本港有五間大學校園內放置民主女神像或六四浮雕，以紀念八九民運及悼念六四死難者。

理大學生會大樓先後擺放過兩座民女像，據了解，其中一座在2019年11月理大示威衝突期間，曾被示威者移離到設計學院大樓附近，到同月30日校園獲警方解封後翌日，依然豎立在該位置。



不過，自理大去年一月重開校園後則不知所蹤，校園流傳民女像被校方視為「垃圾」丟棄，《香港01》去年中曾向校方查詢不果。至於餘下的一座民主女神像，《香港01》記者今日到校視察，發現經已消失。《香港01》向校方及學生會查詢，均未獲回覆。

支聯會清盤人蔡耀昌表示，兩座民女像均屬支聯會，多年來暫存在理大學生會大樓，每年六四集會及遊行等，均會搬出雕像展示。他指，知悉其中一座民女像在理大示威期間後丟失，至於另一座的最新情況則需時了解，目前難以評論。

2019年後，理大學生會大樓只餘一座民主女神像，圖為去年六月拍攝。（資料圖片）

翻查資料，其中一座民女像至少豎立理大有十多年歷史，2004年六四燭光集會舉行期間，民女像在運送過程碰撞出現裂紋，於是支聯會把雕塑送往理工倉庫暫存，其後再運到火炭工廠修葺。2005年中共前總書記趙紫陽逝世後，理大學生會將支聯會的民主女神像放置在校園公開展示，當時曾遭校方阻撓，最後由學生會發動公投，以大比數通過永久落落理大。

嶺大六四浮雕21年歷史 曾獲校方同意擺放 今稱需要時考慮「消除隱患」

另外有三座民主女神像分別存放於中大、城大及浸大，至於六四浮雕則放於嶺大。嶺大回覆稱，校方不時檢討校園的風險管理，有需要時會考慮以適當措施「消除隱患」，以保障大學的整體利益。城大指，大學有既定程序和守則處理在校內張貼告示或展示物品，校方會不時檢視有關程序和守則。中大及浸大則暫未有回覆。

中大、城大、浸大2010年起先後擺放民女像

位於中大的新民主女神像2010年由著名華人雕塑家陳維明製作，同年作品包括六四浮雕，原打算在六四事件21周年，由美國運到銅鑼時代廣場展出，豈料未豎立已被食環署以「未有申領臨時公眾娛樂場所牌照」為由清場，並帶走兩件雕塑，最終獲放行。

其後，中大學生會提出將民女像永久安置於校園，雖然校方一度拒絕「入門」，但該年六四集會後，逾千名師生及市民護送民女像入校，豎立於大學火車站對出的大學廣場。時任校長沈祖堯曾發公開信，信納將民女像放置校園。

城大民女像2019年曾遭破壞

同年六四浮雕則巡迴各大院校展出，最終放置於嶺大梁銶琚教學樓旁至今。嶺大學生會曾受訪稱，當年向校方遞交計劃書，爭取永久在校園擺放，建議最終獲校方接納。

2012年，城大學生會獲支聯會捐贈一尊民主女神像，長期擺放於學校正門內、圖書館對出民主牆旁。該民女像由六位香港藝術學院、浸會大學及中文大學藝術學院畢業生合力創作。

2019年7月，一名32歲操普通話男子，曾推倒該民女像，被控刑事毀壞罪，判罰款2000元。至於浸大的民主女神像，則於2014年置於大學教學及行政大樓內。