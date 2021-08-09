郵政工會冀延長打第一針限期　署方指屬政府規定　已增聘短期人手

政府規定公務員須於9月1日前接種第一針新冠疫苗，否則須自費檢測。七個郵政工會早前向工聯會立法會議員郭偉强求助，指郵政人員因人手嚴重不足，無法安排員工在辦工時間接種疫苗，希望政府延長郵政人員接種疫苗的限期。

郵政署助理署長(郵務)陳向黎接受《香港電台》訪問時指，設接種第一針限期只是跟隨政府規定，又指已額外增聘數十名近年退休的郵務人員，出任短期合約工作。



郵政署助理署長指安排外勤隊打針 做法不可行

香港郵務職工會理事長張偉權指，除了日常郵務工作，郵政署須承擔大量工作，包括登記派發防疫物資、消費券、登記打針、處理智方便等工作，大部分同事不斷工作，人手非常緊張。張偉權指，絕大部分郵政人員也希望接種疫苗，但由於大批公務員趕及在限期前接種疫苗，加上因人手短缺難於安排假期，令部分員工難以在限期接種第一針，「就算book到期，都放唔到假」。

陳向黎表示，所有香港郵政人員均可按公務員事務局的現行安排，如在8月31日或之前接種每一劑疫苗，可享有「疫苗假期」，截至8月5日，已有超過3,800名郵政人員接種最少一劑疫苗，佔總人手約63%，另有約1,060人已安排在8月16日或之前接種第一劑疫苗。

陳向黎表示，郵政已按各科組人員的疫苗接種情況調配人手，並額外增聘數十名近年退休的郵務人員，出任短期合約工作。至於能否延長接種限期，陳向黎指，設限期只是跟隨政府規定，又指不適合安排外勤隊為郵局員工打針，因郵政署共有近120間郵局、150個辦公室，位置非常分散，又指若安排一間辦公室或郵局的同事於同一天打針，郵務工作須在翌日停止運作，因此做法並不可行。