高官調動｜朱曼鈴調離郵政署改任財庫局常秘　劉焱任勞福局常秘

官場音樂椅轉動，政府今日（14日）公布，有「煲呔愛將」之稱的郵政署長朱曼鈴，將於本月29日接替劉焱，出任財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）；劉焱則於本月26日調任勞工及福利局常秘，接替展開退休前休假的張琼瑤。

不過，政府未有公布誰人接任郵政署長。



劉焱任內曾捲「獨罩」小風波

朱曼鈴在1988年加入政務職系，曾多個政府部門任職，直至在2012年出任駐京辦主任，2014年出任旅遊事務專員，至2018年出任新聞處處長，惟一年多後便平調至郵政署，官場一直有傳朱曼鈴未獲林鄭重用。如今重返政策局擔任常秘，或許有更大發揮空間。

曾任梁振英時代特首辦常秘的劉焱，2017年7月起出任財經事務及庫務局常任秘書長（庫務），其中一項主要工作是協助制定《財政預算案》。劉炎今年3月出席預算案記者會時，佩戴由「Savewo 救世」出產的口罩，口罩使用「疑似數字『5、1』」拼成的商標，被親中報章批評是「獨罩」，質疑劉焱「撐黑暴」。局方之後解釋，劉焱事前未留意口罩牌子，也不知道有人認為有這樣的含意，否則一定不會購買或使用。

葉劉讚朱曼鈴資深 有能力勝任

AO出身的新民黨立法會議員葉劉淑儀表示，恭喜朱曼鈴獲升職至首長級甲一級政務官（D8）的常秘職位，指對方相當資深，現時升任不算特別快，相信她可勝任新職位。葉太指，當年他出任保安局長時，朱曼鈴曾擔任其副手，負責入境相關工作，表現稱職。

聶德權：二人具出色領導、管理才能

公務員事務局局長聶德權表示，兩人均為資深政務主任，具備出色領導和管理才能，有信心他們能在新崗位為市民提供專業高效的服務。他亦讚揚即將展開退休前休假的張琼瑤，指她在過去37年一直盡忠職守，對工作熱誠投入。她在出任勞工及福利局常任秘書長期間，積極處理各項福利政策，並在勞工及人力事務方面建樹良多。