疫苗抽獎｜總商會第四輪抽獎有結果　即對中獎名單　下輪9.16再抽

【打針/接種疫苗/谷針/抽獎/優惠/送樓/凱滙/信和/恒基/黃金/送車/現金券/免費車票/疫苗假期】為鼓勵市民接種新冠疫苗，香港總商會今日（2日）舉行第四輪抽獎活動，將送出太古地產總值500萬元購物禮券，名額500個，幸運兒可於太古廣場、太古城中心及東薈城名店倉消費，今次未中獎參加者會自動進入第五輪抽獎。



▼總商會第四輪抽獎得獎名單▼



總商會 「香港做得到！」第四輪抽獎活動將送出由太古地產贊助總值達500萬港元的購物禮券，只需完成接種兩劑新冠疫苗，即有機會中獎。

500位幸運兒將各得價值1萬元購物禮券，適用於太古廣場（4,000港元）、太古城中心（4,000港元）及東薈城名店倉（2,000港元），得獎者將獲短訊通知，而未能中獎的參加者將自動進入下輪抽獎， 因此無需重新登記。餘下各輪抽獎日子分別為9月16日、 9月23日及 9月30日。

領獎方面，得獎者須在抽獎後12天內，於指定時間及地點親身領取獎品。領獎時須出示由總商會發出的短訊通知、香港身份證正本、新冠疫苗接種紙本紀錄正本或政府「醫健通eHealth」手機程式，又或「智方便」應用程式內的紀錄。得獎者亦須簽署一份書面同意書，同意總商會向香港特區政府核實其疫苗接種紀錄。

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