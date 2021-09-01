新冠疫苗｜連續半月打首劑人數單日不足3萬　接種率略增至61.8%

本港新冠肺炎疫苗接種計劃由2月底展開，今日（1日）踏入第188日，至今累計有416萬人已接種至少一劑疫苗，即有61.8%的12歲及以上市民已接種疫苗。不過，今日接種第一劑的市民只有22,000人，而預約接種疫苗則有10,600人，數字與昨日一樣，較前日則少900人。

近來接種首劑疫苗的數字較低，自從8月18日起至今已經連續半月未有超過3萬，僅在2萬左右徘徊，8月29日更一度跌至1.8萬人接種首劑疫苗。



▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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416萬人已打針 社區接種中心打首劑餘29日

政府公布，累計有4,16,210人接種第一劑疫苗，當中2,631,300人接種復必泰，1,527,800人接種科興，至今已有61.8%的合資格接種人士，接種了最少一劑疫苗。自疫苗接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約7,637,600劑疫苗，距離社區疫苗接種中心提供第一劑疫苗的最後日期尚餘29天。

今日共有約49,200人接種了疫苗，當中接種第二劑有27,200人；第一劑有22,000人，較昨日20,200人多1,800人，多8.9%，其中接種復必泰疫苗有16,200人，科興則有5,800人。

接種首劑疫苗數字在8月18日之後就開始跌破3萬，一直在2萬左右徘徊，8月29日更一度跌至僅有1.8萬人接種首劑疫苗。

1.06萬人預約 與昨日持平

至於預約人數，共有10,600人已預約接種時間，與昨日數字一樣，較前日減少900人或8%。當中約8,800人預約接種復必泰疫苗，約1,900人預約接種科興。

14人昨接種後副作用送院

昨日共有14宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中10人已經出院，1人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院。