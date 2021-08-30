疫苗抽獎｜廠商會送100萬免找數簽帳額有結果　即睇幸運兒係咪你

撰文：鄭翠碧
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香港中華廠商聯合會推出「有種．有賞」疫苗獎賞計劃，今天（30日）舉行首輪抽獎，獎品是港幣100萬元免找數簽帳額，名額一名，廠商會下午1時直播今次抽獎過程，最終一人獨得100萬元免找數簽帳額幸運兒的獎券號碼為：86382643
即使今次獨享100萬元免找數簽帳額幸運兒若然不是你，或者是錯過了首輪抽獎的話，只要在9月18日前登記，亦可參與廠商會的9月29日舉行的終極大抽獎，相關終極大抽獎登記連結及獎品清單等詳情，下文為你介紹。

廠商會100萬元免找數簽帳額得獎幸運兒的獎券號碼為：86382643。

▼廠商會「有種有賞」疫苗獎賞計劃大抽獎禮品▼

為鼓勵市民盡快接種新冠疫苗，廠商會推出「有種．有賞」疫苗獎賞計劃，向已接種疫苗的市民提供兩次大抽獎，頭獎價值達港幣100萬元。只要年滿18歲，並持有有效香港居民身份證的香港永久居民或非永久居民，且於登記抽獎時，已完成接種兩劑新冠疫苗，便可參與。

首輪抽獎於今天舉行，頭獎是港幣100萬元的預付卡簽帳額，名額一名。今次抽獎未抽中，大家仍有一次終極機會，只要在9月18日前於網上登記，便可參加9月29日舉行的終極大抽獎，該輪抽獎頭獎是港幣100萬元的預付卡簽帳額；二獎是港幣70萬元的預付卡簽帳額；三獎是港幣30萬元的預付卡簽帳額，三個獎項的名額都各一名。該輪抽獎亦包括其他豐富獎品，例如有價值港幣39萬元的Serena 電動化七人車、總值港幣20萬元的20個金吊嘴、莎莎10萬元禮品等等。

▼7.18實測報名過程▼

已登記參加首輪抽獎的市民，亦將自動進入終極大抽獎。兩輪抽獎的結果將於抽獎日後10個工作天內於廠商會網頁公布，大會亦會透過電郵通知得獎者。

終極大抽獎詳請及登記方法

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