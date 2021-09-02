未能領消費券　累500長者秘書處排長龍　老翁︰𠵱家係折磨啲長者

政府5,000元電子消費券計劃，昨（1日）開始為書面登記的市民派發首期2,000元，惟大批長者疑因為登記資料有誤或不齊全，而未能如期領取首期消費券。港府昨夜宣布，將補交登記資料的期限，延長至9月15日，最快下月可補領。

今早（2日）10時許，位於太子始創中心的消費券計劃秘書處已有約500人輪候，「蛇餅」圍繞半個始創中心，當中大部份是長者。不少人慨嘆，因不諳使用電腦，由議員助理或地區人士協助登記，直斥政府未有顧及長者需要，無妥善通知他們登記失敗的原因，令大批長者險失5,000元。有長者更形容，政府「跪低」將補交資料期限，延遲到9月15日只是「施捨」。



9月2日，大批長者上午到太子始創中心的消費券計劃秘書處排隊，辦理登記消費券手續。（廖雁雄攝）

今早未及9時，太子始創中心地下已有約300人排隊，輪候到位於大樓17樓的消費券計劃秘書處。1個半小時後，人龍已大增至約500人，當中大部分是「銀髮族」，不少人更表示，已連續第二日到來處理消費券登記問題。

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現年78歲的梁先生指，今早遠道從天水圍來到太子，8時許便已抵達，在烈日當空下輪候逾2小時仍未能進入消費券計劃秘書處。他表示，昨日收不到電子消費券後，便致電消費券熱線查詢，對方着他今早9時到場排隊，他至今仍未知哪一個部份出現問題。

他又指，7月初靠議員辦事處協助登記，「長者唔識上網、唔識咪靠佢哋囉。」惟7月的網上登記有誤，未能領取首期2,000元後，他翌月再透過書面登記，惟仍然未能如期收到消費券，亦收不到政府通知登記失敗。他直斥，當局的處理方法未有顧及長者感受，無體諒不懂上網和未有使用智能電話人士，「𠵱家即係折磨啲長者」。

任職地盤工人的梁先生表示，政府指其身分證資料不正確，拒絕批出5,000元消費券，他昨日已兩度到場查詢卻未獲處理，今早便再次前來要求當局交代。他透露自己同樣是透過地區人士協助填寫表格，附近不少長者和應指亦曾向區議員等求助卻換來登記失敗的結果，「我唔知有冇（填）錯，係就佢哋整錯我」。

他又直斥政府登流程擾民，「政府搞班老人家做乜嘢啫，老人家又唔識字，又乜都唔識，你咁樣搞老人會搞死老人家」，「幾多人排隊都係錯？冇理由咁樣錯法加嘛」。對於政府昨晚宣布，延長補交資料期限至9月15日，他反指「你話係寬容？不如話係施捨啦，人人有，我冇，咁樣講唔通！」

途經市民嘆港府連派錢也會出混亂︰「香港奇境」

有排隊人士一度未獲安排上辦公室，與商場保安口角，場面非常混亂，需要秘書處職員下樓維持秩序。秘書處開門後，亦有大批長者四處找位置蹲下，邊抹汗邊填資料，不少市民途經時形容「香港奇境」，批評政府連派錢也會引起混亂。

由於現場人數眾多，秘事處職員為輪候市民派籌。惟近中午時分，仍然有市民到場輪候，今日的籌號亦已爆滿，現時職員正為輪候市民派發明日到場處理登記的籌號。