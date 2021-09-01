消費券｜未能領首期2000元　多名長者求助　政府：共9萬人被拒

政府5000元電子消費券計劃由接受登記起，已推出近兩個月，以書面登記的市民，今日（1日）起可領取第一期2000元。不過，有市民未能如期取得款項。民主黨表示，至少五個地區辦事處自今早起，陸續接獲書面申請人投訴，大部份都是長者，有個案是同日登記的長者夫婦，只得一人今日獲取到2000元消費券，相信不少情況都是上載身份證程序累事，惟電子消費券熱線線路一直繁忙無法接通。



▼8.1電子消費券發放首日情況▼



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油尖旺區議會副主席朱子洛表示，今早收到多名市民投訴，大部份是長者，包括有同日遞交書面登記的兩夫婦，只得一人今日獲取到2000元消費券。朱子洛了解後相信，不少長者並非使用智能手機，而是用功能型手機，不懂或不便查閱短訊（SMS），因而錯過了政府的上載身份證要求，或不知有無收到政府發出的確認登記短訊，無法求證其紙本申請表格，是否於政府處理時遺失資料。

另外朱子洛收到年長非華裔市民求助，當初因不懂中、英文，故選擇用書面登記方式，惟今日同樣未能如期取得款項，相信與大部份長者個案相似，都是無為意中、英文短訊提出進一步要求。朱子洛表示，今早嘗試多次致電熱線185000，惟線路一直繁忙無法接通，目前考慮蒐集求助個案後，要親自到消費券辦事處申請申訴。他促當局可彈性處理有關申訴，並派員落地區主動提供協助。

葵青區區議員林紹輝表示，一個早上已收到8宗求助，指未能如期取得款項。林紹輝表示，長者本身不懂閱讀手機訊息，亦不懂得如何上載身份證，故即使當局稱資料有誤，都無法補充，以為問過銀行職員無漏填資料即可成功登記，有關長者感失望及不開心。林紹輝認為，有關抽查於長者而言程序繁複，望當局酌情處理。

▼8.1電子消費券發放首日情況▼



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政府發言人昨晚（1日）回覆本網查詢表示，在登記期內收到約690萬個登記中，約90,000個登記因登記人不符合資格準則而被拒。至於因應8月15日宣布的特別安排，登記資料有誤或不齊全的市民，可於31日前遞交書面表格重新登記一次，當局仍在處理有關登記。

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