消費券｜政府今再向81萬人發放首期款項　合共630萬人已「收錢」

以書面登記或在7月18日之後電子登記的市民請留意！政府表示，已於今日（1日）經八達通等四間儲值支付工具營辦商，向約81萬名在7月18日或之後完成電子登記或在登記期內遞交書面表格的合資格市民，發放第一期2,000元消費券，此批市民會在今日內陸續收到相關手機短訊或應用程式推送通知。連同8月1日獲發放第一期消費券的約550萬市民，政府合共向約630萬名市民發放第一期消費券。



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政府發言人表示，選擇以支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK領取消費券的市民，其2,000元消費券已直接存入其指定的儲值支付工具帳戶，有關金額會獨立於帳戶內原有的電子錢包，市民在付款時只需開啟應用程式選擇是否使用消費券，然後如常付款。

若用八達通 可到補貼領取站或經手機APP領取

市民如選擇了以八達通領取消費券，則可到設於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭及公共運輸交匯處的公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站或透過八達通手機應用程式，在今日起計的三個月內拍卡領取該2,000元消費券，有關金額將與八達通卡內原有的儲值額合併。市民可如常使用八達通卡付款，若有關付款屬消費券適用範圍的項目，會被自動計入「合資格消費」總額，即已自動使用消費券。

▼市民8.1凌晨領取第一期消費券情況▼

