西貢兩個百年教堂擬列三級歷史建築　雅賓利抽水站「升級」失敗

古蹟辦最新建議將三個項目列為三級歷史建築，包括逾百年歷史的西貢上窰聖母七苦小堂，以及西貢浪茄聖母聖誕小堂。至於在上次會議中決定交還古蹟辦重新審視的雅賓利食水抽水站，雖然當時有古諮會委員認為其應獲更高評級，惟根據最新資料，古蹟辦仍然維持建議評為三級。

另外，位於大澳石仔埗街的前大澳水務廠房，古蹟辦則建議不予評級。古諮會將在9月9日開會討論。



▼雅賓利食水配水庫▼



+ 1

雅賓利食水抽水站維持擬議評級

古蹟辦早前建議將雅賓利食水抽水站評為三級歷史建築，古諮會6月開會時，有委員認為抽水站應獲更高評級，並關注抽水站於本港供水系統的歷史價值及角色，故決定交還古蹟辦重新審視。不過，根據最新建議，雅賓利食水抽水站的擬議評級未獲「升級」，古蹟辦仍然建議將抽水站評為三級歷史建築。

北潭涌上窰的聖母七苦小堂，擬評級為3級歷史建築。（天主教香港教區圖片）

聖母七苦小堂有121年歷史 目前由私人擁有

此外，古蹟辦亦建議將聖母七苦小堂評為三級歷史建築。項目位於新界西貢北潭涌上窰，建於1900年，共有121年歷史，並由私人擁有。

浪茄聖母聖誕小堂建議評為三級歷史建築

位於新界西貢浪茄的聖母聖誕小堂，亦同樣被建議評為三級歷史建築，該址建於1918年，即至今已有103年歷史。

聖母聖誕小堂位於西貢浪茄，至今已有103年歷史，擬評級為3級歷史建築。（古道行網站圖片）

前大澳水務廠房不獲評級

至於大嶼山大澳石仔埗街的前大澳水務廠房，古蹟辦則建議不作評級。資料顯示，該項目現時是水務設施，並由政府擁有，建於1959至1960年。