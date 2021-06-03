3個戰前配水庫擬列一級歷史建築　半山雅賓利配水庫133年歷史最老

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-03 14:59

深水埗主教山配水庫險遭清拆，古諮會其後通過評為一級歷史建築，事件惹起社會對舊建築的關注，同時亦令當局再審視其他水務設施的歷史價值。古蹟辦擬將3個戰前配水庫列為一級歷史建築，分別為有133年歷史的半山雅賓利食水配水庫、山頂食水配水庫，及歌賦山食水配水庫；而雅賓利食水抽水站則擬列三級歷史建築。 不過，位於主教山配水庫附近的石硤尾健康院，則建議不予評級。古諮會將於下周四（10日）開會討論。

▼雅賓利食水配水庫▼

深水埗主教山配水庫險遭清拆後，古蹟辦與水務署合作進行與水務有關的地下設施研究。根據當局文件，古蹟辦建議將半山雅賓利食水配水庫、山頂食水配水庫，及歌賦山食水配水庫列為一級歷史建築。

根據資料，半山雅賓利食水配水庫於1888年至1889年期間落成，即至今有近133年歷史，為新增擬議評級的配水庫中歷史最悠久。當局早前指，雅賓利食水配水庫容量為21,250立方米，仍然正常運作中；根據古蹟辦早前公開的圖片，可見內部有方型的磚柱，亦有大幅磚牆。

▼山頂食水配水庫▼

山頂食水配水庫有近124年歷史

位於山頂柯士甸山道山頂食水配水庫則於1897年落成，即至今有近124年歷史。根據水務署早前公開的圖片，山頂食水配水庫內部同樣有拱門設計、即於主教山配水庫設計相似，並配以紅磚。山頂食水配水庫的面積及容量較細小，分別為360平方米及1,800立方米。

▼歌賦山食水配水庫▼

至於在山頂普樂道歌賦山食水配水庫建於1903年，與主教山配水庫建成年份相近。根據水務署圖片，其內部以紅磚搭建，上蓋現為草坪。

石硤尾健康院建於1957年。（資料圖片）

石硤尾健康院將重建

此外，於半山馬己仙峽道雅賓利食水抽水站則擬評為三級歷史建築，建於1938年至1939年期間。古諮會亦建議就龍深水埗巴域街2號石硤尾健康院不作評級。石硤尾健康院建於1957年，即將原址重建為提供社區健康中心、母嬰健康院及胸肺科診所服務的的新大樓。石硤尾健康院位於主教山配水庫附近，同屬於1,444棟歷史建築外的新項目之一，當局於主教山配水庫事件後，曾指古蹟辦會研究保育主教山及附近具歷史價值的構築物。

大坑僅存村屋評級遭反對

古蹟辦亦就擬評為三級歷史建築的大坑新村街30至31號，接獲反對意見。該建築物建於1894年或以後，根據古蹟辦資料，建築物以毛石築砌，支撐人字瓦頂，並保留花崗石門框，屬典型村屋，為大坑區內僅存的中式村屋建築，而建築物業權為私人擁有。

▼主教山配水庫內部結構圖片▼