古諮會列3個配水庫為一級歷史建築　雅賓利抽水站評級需再審視

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-10 19:53

古蹟辦擬將3個戰前配水庫列為一級歷史建築，分別為有133年歷史的半山雅賓利食水配水庫、山頂食水配水庫，及歌賦山食水配水庫；而雅賓利食水抽水站則擬列三級歷史建築。 古諮會今日（10日）開會討論，於會上通過3個配水庫的評級；至於雅賓利食水抽水站，有委員認為應獲更高評級，將交還古蹟辦重新審視。古諮會主席蘇彰德指，會上有多名委員均認為應考慮抽水站於本港供水系統的角色及歷史價值，故要求古蹟辦提供更多有關方面的資料，將於下次會議再討論雅賓利食水抽水站的評級。

▼雅賓利食水配水庫▼

古諮會於會議上通過半山雅賓利食水配水庫、山頂食水配水庫，及歌賦山食水配水庫擬議評級，不過對於建議列為三級歷史建築的雅賓利食水抽水站，則決定交還古蹟辦重新審視。

古諮會主席蘇彰德指，會上一致通過將3個過百年歷史的配水庫列為一級歷史建築，但對於雅賓利食水抽水站的評級，由於古蹟辦只建議列為三級歷史建築，而有委員關注抽水站於本港供水系統的歷史價值及角色，認為應考慮抽水站與其他山頂水務設施的關係。不過，由於現時未有相關資料，因此要求古蹟辦提供更多資料，將於下次會議再討論其評級。

確認主教山配水庫評級 列一級歷史建築

會議上亦分別正式確認深水埗主教山配水庫，及油麻地京士柏前油蔴地配水庫為一級歷史建築，亦確認西營盤磅巷台階為二級歷史建築，以及大坑新村街30及31號為三級歷史建築。蘇彰德指，現時主教山配水庫仍在進行鞏固工程，而早前當局亦舉行線上虛擬實景導賞，可以仔細欣賞配水庫的內部建築。

根據資料，雅賓利食水抽水站建於1938至1939年，即至今有超過80年歷史。而被通過評為一級歷史建築的半山雅賓利食水配水庫於1888年至1889年期間落成，即至今有近133年歷史，為新增擬議評級的配水庫中歷史最悠久。

當局早前指，雅賓利食水配水庫容量為21,250立方米，仍然正常運作中；根據古蹟辦早前公開的圖片，可見內部有方型的磚柱，亦有大幅磚牆。

位於山頂柯士甸山道山頂食水配水庫則於1897年落成，即至今有近124年歷史。根據水務署早前公開的圖片，山頂食水配水庫內部同樣有拱門設計、即於主教山配水庫設計相似，並配以紅磚。山頂食水配水庫的面積及容量較細小，分別為360平方米及1,800立方米。

至於在山頂普樂道歌賦山食水配水庫建於1903年，與主教山配水庫建成年份相近。根據水務署圖片，其內部以紅磚搭建，上蓋現為草坪。

▼山頂食水配水庫▼