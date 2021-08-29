宋皇臺站展示深藏700年歷史文物　古蹟辦預告將辧第二個文物展

屯馬線全線通車後，宋皇臺站內特設的宋元文物展，不時吸引乘客駐足。發展局局長黃偉綸今日(29日)在網誌撰文，介紹「聖山遺粹—宋皇臺出土宋元文物展」，指展品由古物古蹟辦事處在出土的70多萬件宋元陶瓷碎片、宋代銅錢等文物中精選出來。古蹟辦又預告，正密鑼緊鼓籌備下一個宋皇臺站的文物展。



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黃偉綸在網誌中介紹，宋皇臺一帶的帝皇歷史由來已久，清代中葉時的地方文獻已記載刻有「宋王臺」三字的巨石。隨著九龍城及土瓜灣的發展，尤其是前啟德機場早年的擴展，「宋王臺」巨石所在的聖山被夷平，成為前機場北停機坪的一部分。

港鐵在興建宋皇臺站時，發現大量歷史文物，其後委託考古專家於工程範圍進行考古工作，結果出土大量宋元時期的考古遺存，包括宋代石構水井、70多萬片宋元陶瓷碎片等。古蹟辦執行秘書蕭麗娟說，宋皇臺站考古工作發現以宋元時期陶瓷器物為主，古蹟辦員工運用專業知識和經驗，積極進行整理、保存及研究工作；而為了讓公眾了解考古發掘的成果，古蹟辦特別與港鐵商討在站內展出出土的文物，港鐵亦配合並提供兩個分別長7米及15米的展櫃，供古蹟辦展示及介紹文物。

首於港鐵站辦文物展

蕭麗娟說，在港鐵站陳列考古文物是新嘗試。這次展覽展出的出土文物超過400件/片，以宋元時期陶瓷器碎片為主，種類包括香爐、龍泉窰系青瓷、福建窰系青釉瓷等，還有宋代貨幣、宋元時期建築構件。展覽亦介紹配合宋皇臺站建設的考古工作、主要考古發現、宋皇臺的歷史，以及出土文物的特色與重要性。

古蹟辦考古組館長馬文光說，接收文物後會進行整理和研究工作，包括記錄文物的器型、狀況、文物的長闊高等，並多角度拍攝文物，以作紀錄。文物和其出土資料，會妥善地以透明膠袋儲存。同時，文物的資料會輸入古蹟辦文物管理電腦系統，方便研究、查閱和管理。

石膏填補文物缺失

宋元時期文物埋藏地下超過700年，大部分出土時只是碎片，需要人手作後期修補。古蹟辦職員會為器物進行拼對，並以特別的黏合劑把屬於同一器物的碎片拼貼，亦會以白色石膏填補器物缺失的部分，盡力把它們還原。公眾可透過文物的顏色，分辨哪部分是修補，哪部分是器物的原件。馬文光說，修復出土文物需要具備豐富的古代陶瓷知識和，才能完成修復工作。

此外，古蹟辦需要翻查大量資料，例如尋找出土陶瓷的產地、分析所屬窰口等重要課題；並要參考不同地方相關的考古工作報告、對比陶瓷標本資料等，以追尋線索，深入研究。此外，亦會以超高像素的數碼相機拍攝文物，把文物細節如紋飾、工藝特點等清晰地顯示出來。黃偉綸又預告，古蹟辦現正密鑼緊鼓籌備下一個宋皇臺站的文物展，快將有公布。