小一自行分配學額未見大變動　升學專家：移民潮下家長可較進取

2022年度「小一入學申請表」及《小學概覽2021》今日（2日）起派發，為子女參與統一派位的家長，最遲於明年1月21日遞交申請。至於自行分配學位階段，家長可在本月20日至27日，向任何一間小學遞交申請表。



《香港01》統計《自行分配學位階段各小一學校網小學名冊》，2022/23學年，各區熱門小學自行分配學位學額未見大變動。



有升學專家指，移民潮影響下，家長可較進取，但熱門傳統名校競爭不會因而減少，家長毋須受社會大環境影響，最重要是挑選最心儀的學校。



「小一入學申請表」於今日（2日）起派發，如學童需參加小一統一派位，家長最遲可於明年1月21日，將申請表遞交至教育局學位分配組。家長可向子女就讀的幼稚園或幼兒中心索取申請表；亦可到各區民政事務處的民政諮詢中心、教育局區域教育服務處及學位分配組索取表格。

在自行分配學位階段，家長可以在本月20日至27日，向任何一間小學遞交申請表，並不受校網限制。但家長只能為每名子女遞交一份申請表，若遞交多於一份申請，將會被作廢。

如欲參加小一統一派位，家長可最遲於明年1月21日將申請表遞交至教育局學位分配組。（資料圖片）

各區熱門小學自行分配學位學額未見大變動

據政府統計處，未來六年（2022至2027年）適齡入讀小一人口將持續下跌，由2021年的59,200人，持續減少至2027年的48,500人。

移民潮下，下學年各區熱門小學自行分配學位學額未見大變動。當中只有位於九龍城區的獻主會小學，自行分配學位學額由去年63個減至今年50個。其餘熱門學校，如喇沙小學、拔萃小學等，學額沒有增減。

▼點擊即睇各熱門校網 小一自行分配學位名額▼



+ 1

升學專家： 移民潮下家長選校可較進取

根據教育局數字，2020/21學年不同班級均出現學生流失情況。資深升學專家趙榮德預料，在移民潮下，部份會為小朋友挑選名校或直資學校的高收入家庭，或會選擇離港，即意味部份名校或有更多學額空缺。

自行分配學位根據「計分辦法準則」決定取錄學生次序。趙榮德指，以往即使有25分，「相同分數都要抽籤」，20分更是「諗都唔好諗」。但他以1997年前的移民潮為例，指當年有家長持20分，為子女報讀熱門名校亦成功獲取錄，認為在移民潮影響下，「（97年）非常時期都入到，（今年家長）可以試吓」。

但趙建議，家長若想較為保險，計分制下有25分，可嘗試揀選傳統名校，20分則可選擇沒有宗教背景的地區名校，亦可考慮為子女報讀父母的「母校」。

熱門傳統名校競爭同樣大 家長毋須受社會大環境影響

根據「計分辦法準則」，適齡兒童可獲10分，若為首名出生子女可加5分。另一資深升學專家梁永樂就認為，雖然移民潮或有更多學額空缺，熱門傳統名校競爭不會因而減少。即使計分制下持15分，「（入到）受歡迎學校機會相當微，都係疊埋心水大抽獎」。他認為家長毋須受社會大環境影響，最重要依然是挑選最心儀的學校。

梁又建議，家長可採用「111策略」，即自行分配學位、統一派位表格中的甲、乙部首志願均選同一所心儀小學。