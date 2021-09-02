12港人｜9人被控妨礙司法公正案再提訊　再一被告擬認罪

12港人涉去年偷渡時於內地水域被截獲，被控妨礙司法公正罪的8人今日（2日）在區域法院再提堂，辯方要求押後案件，以便向各被告給予法律意見，代表其中一名被告張俊富的大狀透露他擬認罪，案件將於10月26日再訊



本案原涉9名被告：廖子文（18歲，無業）、鄭子豪（19歲，技術員）、張俊富（24歲，學生）、張銘裕（21歲，運輸工人）、嚴文謙（22歲，學生）、黃臨福（17歲，無業）、黃偉然（30歲，無業）、李子賢（31歲，測量員）及郭子麟（19歲，學生），被控妨礙司法公正罪。

其中黃臨福已認罪，就意圖而企圖縱火、妨礙司法公正等罪被判入教導所。

代表張俊富的大狀透露，張擬承認妨礙司法公正罪。翻查資料，張另被控管有爆炸品及無牌管有槍械罪，案件將會在高等法院處理。

另外，嚴文謙今日向法庭申請保釋，但遭法官拒絕。所有被告在案件押後期間，均要繼續還押。

案件編號：DCCC 570/2021