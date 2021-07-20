12港人｜廖子文擬就藏油案認罪　鄭子豪則否認控罪明年5月審

12名港人去年在中國水被捕，早前已被送返香港的鄭子豪和廖子文，涉與現時仍在內地服刑的鄧棨然及另外兩人在灣仔管有汽油等物品，被控縱火等罪，案件今（20日）在區域法院提堂，鄭透過代表律師表示將否認控罪，並會和同案另兩名被告受審，案件排期明年5月16日開審。鄭沒有保釋申釋，須還押候訊；至於同案被告廖子文，則擬承認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪的交替控罪，縱火罪則存檔法庭不予起訴，他將於開審當天答辯。



5名被告：鄧棨然（31歲，推銷員）、鄭進（32歲，時裝設計師）、鄭子豪（18歲，港鐵技術員見習生）、李威龍（26歲，廚師）及廖子文（18歲，學生）。鄧仍在內地服刑。

他們共被控一項串謀意圖危害生命而縱火罪，指他們於2019年9月在港，串謀他人無合法辯解用火摧毀或損壞他人財產，以危害他人生命或罔顧他人生命是否會因而受到危害。他們面臨的交替控罪則為管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，指他們於同年9月30日在灣仔駱克道金樂大廈一個單位內，管有玻璃樽、汽油和打火機油等。

代表鄭子豪的律師表示鄭打算不認罪，他將連同早前稱會否認控罪的兩名被告，即鄭進和李威龍一同受審，料審期需時12天，明年4月19日將進行審前覆核。身穿白色T裇到庭應訊的鄭子豪向旁聽人士點頭和揮手，沒有保釋申請，須還押候訊。

案件編號：DCCC 323/2020