12港人｜男生認圖向警署縱火　曾稱想任全職魔法師　為烈士報仇

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-07-06 13:39

12港人之一的17歲學生黃臨福，曾於前年10月旺角警署被圍攻當晚被捕，並涉企圖向警署投擲汽油彈。黃去年底從內地押返香港後，他今（6日）在區域法院承認企圖縱火，及管有物品意圖損壞財產罪。案情透露，黃被捕後曾稱因為好嬲，唔鍾意政府，所以掟汽油彈。他亦曾在一社交通訊群組中透露想成為「全職魔法師」，及為烈士報仇。法官姚勳智先為黃索取更生中心等報告，但明言案情嚴重，即使黃合適也或會判其他刑罰。案件押後至7月26日。

被告黃臨福（17歲，學生）承認有意圖而企圖縱火罪，指他於2019年10月14日在旺角警署外，連同林小雄與其他身份不詳的人，無合法辯解而企圖用火摧毀或損壞旺角警署的側門，以及意圖藉此危害他人生命。

他亦被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，涉於同日在旺角上海街的住所內，管有三個汽油彈，意圖在無合法辯解的情況下使用，或導致他人使用，或准許他人使用該等物品，並摧毀或損壞屬於另一人的財產。

黃臨福與廖子文於去年12月由深圳被押返香港。(資料圖片)

當晚有激進示威者襲擊旺角警署

案情指，事發前一晚，有黑衣蒙面激進示威者以多枚汽油彈襲擊旺角警署及大規模縱火，警署入口均有警員站崗。當時16歲的被告黃臨福和林小雄，各手持一枚汽油彈，黃身穿的T裇、褲、鞋、手袖和鴨舌帽為黑色，頸上掛着護目鏡，右手戴黑手套，攜有背囊及腰包。

被告被捕稱唔鍾意政府

翌日凌晨1時許，二人以頸套等蒙面並向太子道西方向衝前，右拐到警署側門對面的通菜街，當林燃點汽油彈擲向側門和逃去後，黃隨即亦點起右手的汽油彈，跑到馬路向側門投擲，再沿通菜街逃離，兩枚汽油彈爆開後沒有起火。黃遭目擊證人警員13989截停，由警員8607拘捕，警誡下黃曾說：「因為我好嬲，唔鍾意政府，所以我就掟汽油彈。」林及後亦被捕。

家中有3個含汽油膠水的玻璃瓶

閉路電視片段顯示黃及林曾在附近的水渠街徘徊，而警署的閉路電視拍攝到他們擲汽油彈的經過。兩人各被搜出一個打火機，兩個汽油彈的玻璃碎片也有「Budweiser」標誌，作燈芯的兩塊燒焦布料和黃的背囊內的一塊布源自同一毛巾。警方在黃住所發現3個含汽油和膠水的玻璃樽，以黃色膠帶封口，他承認是他所擁有的。

去年10月13日旺角警署遭襲擊情況(詳看下圖)

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曾在通訊程式稱想當全職魔法師

根據黃的手機紀錄，他在案發兩日前以通訊程式WhatsApp，跟名為「Erie叔叔」的聯絡人表示：「我的志願要燒死班popo（警察）為烈士報仇」，對方問及有無決心，黃答：「我要做嘅就係少咗幾多手足我就係要燒死返幾多popo」。黃再問他有否方法取得汽油彈，並想當「全職魔法師」，對方則指他需要多些現場經驗及有心理準備被捕等。黃犯案前又提及將於1時正行動。

去年8月曾潛逃並在內地水域被截獲

黃去年8月在內地水域被截獲，他和廖子文沒被深圳法院起訴，於去年12月底被遣返本港。黃回港後被加控的一項不依期歸押罪，早前被控方申請移除控罪。同案的被告林小雄認企圖縱火罪被判囚40個月。

法官姚勳智先為黃索取更生中心、勞教中心和教導所等報告，但講明被告干犯的罪行和案發背景嚴重，因其年齡先為他索取報告，又稱即使報告指判入上述中心對黃有利，法庭也不會必然跟從。

案件編號：DCCC 301/2021