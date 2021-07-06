12港人｜黃臨福在9人涉妨礙司法公正案擬認罪　月中答辯及求情

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-07-06 17:29

12港人涉去年偷渡時於內地水域被截獲，其中9人遣返回港後，被控妨礙司法公正罪，案件今（6日）於區域法院再訊，辯方律師表示其中17歲男學生黃臨福打算認罪，將與他涉及的另一宗企圖縱火案同日求情，全部被告須還押候訊。

黃另一案已認企圖縱火等罪

被告黃臨福的代表律師稱，黃打算認罪，黃今早亦在另一案件承認企圖縱火及管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，建議待索取一系列的懲教報告後，於該案求情當天，即7月26日，進行本案的答辯和求情，獲法官高勁修批准。

餘下8被告繼續還押

其餘8名被告需要索取法律意見和申請法援，案件押後至9月2日再訊，他們沒有保釋申請，期間須還押。

9名被告為廖子文（18歲，無業）、鄭子豪（19歲，技術員）、張俊富（24歲，學生）、張銘裕（21歲，運輸工人）、嚴文謙（22歲，學生）、黃臨福（17歲，無業）、黃偉然（30歲，無業）、李子賢（31歲，測量員）及郭子麟（19歲，學生），被控妨礙司法公正罪。

被指與廢中恩典等阻礙警方調查

控罪指，他們於2019年12月至2020年8月23日期間，在香港連同「廢中」、「恩典」（別名「大媽」、「姑媽」「姑姐」、「Sister」）、「Zizi」等人，意圖妨礙司法公正，即協助9名被告、喬映瑜、鄧棨然及李宇軒逃離香港，阻止及阻礙警方調查。

案件編號：DCCC 570/2021