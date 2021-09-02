天水圍中醫陳輝林　處方藥膏含未標示西藥成分　可致肌肉萎縮

衞生署今日（2日）公布，於天水圍嘉湖新北江商場地下A15鋪普濟堂中醫藥中心駐診的註冊中醫陳輝林，處方一款藥膏被發現含有未標示的西藥成分「丙酸氯倍他索」。該成份用於治療炎症，不當使用皮質類固醇可引致嚴重副作用，如庫欣氏症候群，即出現圓臉及肌肉萎縮等病徵。

衞生署會設立熱線（2961 8949）供曾使用上述中醫處方的藥膏的市民查詢，熱線明日起於星期一至五上午9時至下午5時運作，公眾假期除外。



曾向於新界天水圍嘉湖新北江商場地下A15鋪普濟堂中醫藥中心駐診的註冊中醫陳輝林求診的市民，注意其處方的一款藥膏，因為有關藥膏被發現含有未標示的西藥成分。（政府新聞處）

衞生署指，署方早前根據情報，突擊搜查上述註冊中醫的處所，並檢獲一批藥膏。署方今日接獲政府化驗所的化驗結果顯示，從該處所檢取的一款沒有標籤的綠色藥膏樣本含有未標示的西藥成分「丙酸氯倍他索」。

該成份屬皮質類固醇，為第1部毒藥及處方藥物，用於治療炎症，不當使用皮質類固醇可引致嚴重副作用，如庫欣氏症候群，即出現圓臉及肌肉萎縮等病徵。

警方今日以涉嫌非法管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品，拘捕一名43歲男子。調查仍在進行中。

衞生署指，根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章），非法管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品均屬刑事罪行，一經定罪，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。待調查工作完成後，衞生署會就檢控事宜徵詢律政司意見。署方亦會將個案轉介香港中醫藥管理委員會以考慮是否需要採取紀律行動。

曾獲上述中醫處方藥膏的市民，如有不適或懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見。市民可於辦公時間內，將藥物送交九龍觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥規管辦公室銷毀。