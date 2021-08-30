廣東省七公立醫療機構向港澳中醫招手　港醫師憂適應難、競爭大

廣東省中醫藥局今日（30日）公布關於粵港澳大灣區內地城市公立醫療機構招聘香港中醫師的安排，擬在今年內在廣州及深圳選定公立中醫醫療機構試點以合約制形式招聘香港中醫師。廣東省衞生健康委同日公布，廣州、深圳、珠海3城市共7家中醫醫療機構擬招聘12名香港、澳門註冊中醫。



有本港中醫則憂慮內地中醫能夠處方西藥、做手術、打針，但香港中醫沒有相關經驗，而且欠缺人脈亦難以在當地發展，也料內地未能提供香港同等薪酬。



目前中大、浸大及港大都有培訓中醫。（資料圖片）

7間醫療機構明起展開招聘

據了解，包括廣州、深圳、珠海在內的大灣區城市7間中醫藥醫療機構明（31日）起至下月20日開放招聘12名港、澳註冊中醫師，並於10月15日公布受聘名單。

粵港澳三地和廣東省有關部門以及中醫醫療機構今召開線上部署會，廣東省衞建委副主任、省中醫藥局局長徐慶鋒表示，首批作為試點展開招聘港澳中醫師的7家醫療機構包括省中醫院（含珠海院區）、省第二中醫院、廣州中醫藥大學第一附屬醫院、深圳市中醫院、深圳市中西醫結合醫院、深圳市寶安純中醫治療醫院、深圳市光明區中醫藥傳承創新研究院香港名中醫診療中心。

受聘機構會買「五險」 可租住政府廉價房屋

首階段計畫招聘10名香港和2名澳門註冊中醫師，條件包括必須是港、澳永久性居民，及具有在港、澳執業資格且持有有效執業證明等。受聘中醫師會獲得所屬醫療機構內，與其他內地中醫師同等薪酬待遇，相關機構亦會為入職中醫師購買「五險」，其中醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險在購買後即可享受相應待遇；養老保險則在購買後，可以累積其繳費年限，並在內地各省市轉移繳費記錄。而符合條件的中醫師也可租住由政府提供的廉價房屋，放假制度則按照內地有關規定執行。

有中醫團體指出，目前本港中醫畢業生，月薪已有約2.5萬元。 (資料圖片)

港中醫：內地基本薪金低 需多勞多得

香港前線中醫聯盟主席宋振基表示，內地中醫師競爭大，每年都有好多畢業生導致「僧多粥少」，而且他們能夠開西藥、做外科駁骨手術、打針，「佢哋將中醫培訓到外科手術角色，唔係香港開門診做針灸就得」，香港中醫難以融入內地中醫系統。他又提到香港中醫畢業生已有2.5萬元，估計內地未能提供有關薪酬，相信有關政策只能吸引本身在內地有人脈及希望參與國家級科研的醫師。

有不願具名的香港中醫師表示，內地的人事文化跟香港不同，沒有人脈好難發展，不打算到內地行醫。他補充雖然內地醫師的基本薪金低過香港，但會按診症量「多勞多得」發放獎金，估計月薪可達3萬元。

食衞局局長陳肇始教授表示，香港特區政府十分歡迎有關措施的正式實施，並感謝中央政府及廣東省有關當局一直以來對香港中醫藥發展的大力支持。有關措施讓香港中醫師可進一步在國家醫療體系內工作，從而促進有關中醫藥的交流，亦同時讓香港中醫師，尤其是年輕一代，有機會到大灣區發展。

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廣東省藥品監督管理局上周五（2７日）公布，簡化香港註冊傳統外用中成藥在粵港澳大灣區註冊及銷售的審批流程的安排。食物及衞生局表示，在新安排下，經香港中醫藥管理委員會批准註冊而在香港使用五年以上的傳統外用中成藥的註冊持有人，可透過簡化流程，向廣東省藥品監督管理局提交註冊申請，成功獲審批的中成藥可在大灣區銷售。