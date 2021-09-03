海外醫生｜建制紛支持　張宇人促交海外醫生「醫死人」數反駁質疑

政府再放寬海外醫生來港執業門檻，包括非永久港人的專科醫生行醫，立法會建制派紛紛表態支持。自由黨主席張宇人批評，過去部份醫學界不停製造門檻阻礙海外醫生來港，「好多話海外醫生醫死人，特別係內地醫生」，促請當局交代當時海外醫生及本地醫生「醫死人」數字比較。多名議員亦要求當局通過法例後幾個月內，完成認可醫學院名單。

醫學界議員陳沛然則表明，有調查指大部份醫生及醫科生都反對建議，批評當局重量不重質，憂慮放寬影響深遠。



▼政府修例免試引入海外醫生以紓緩人手短缺▼



立法會《2021年醫生註冊(修訂)條例草案》委員會會議今日（3日）開會，多個建制派政黨都歡迎政府新修訂。張宇人表示，回歸前都有很多由英聯邦地區畢業的醫生來港行醫。當年由醫管局前主席梁智鴻、今日到醫學界議員陳沛然持續反對，批評他們不停製造門檻，阻礙海外醫生來港，「好多話海外醫生醫死人，特別係內地醫生」，張促請當局交代海外醫生及本地醫生「醫死人」數字比較，反駁質疑。

張又指出，若政府以全球排名首100位的醫學院畢業為界線，在有關醫學院工作的教授，未必在同校畢業，理應也在涵蓋範圍，「佢哋徒弟徒孫都俾嚟，佢哋師父師公做教授，應唔應該考慮呢？」

議員促加快訂認可醫學院名單

食物及衞生局局長陳肇始稱，法例通過後，會要求特別註冊委員會一年內，提交認可醫學院名單。張宇人要求政府「兩條腿走路」，現時就要及早開展有關工作，就算只完成數十間院校的認可，都應先公布該部份院校名稱，供海外醫生提早準備。

民建聯葛珮帆亦批評，一年之後才有醫學院名單太慢，「一、兩個月成立委員會，幾個月出名單，一年左右有醫生嚟，唔係一年先出名單兩年先有醫生嚟，如果唔係咁趕做乜？」

陳沛然︰免試引入海外醫生破壞制度影響深遠

醫學界議員陳沛然早前則訪問全港醫生，約八成人反對政府建議，醫科生中反對更達九成半，質疑陳肇始指當局有跟醫學界溝通，「相信局長溝通嗰啲係一成支持你哋嗰啲醫生喇」。他認為免試引入海外醫生破壞制度，影響深遠，而且海外醫生可選擇到大學醫學院、衞生署工作，而非到水深火熱的公立醫院，質疑當局「重量不重質」。

建制派謝偉俊就稱，陳沛然無法如上任醫學界議員梁家騮拉死法案，「條Bill（法案）實過，但唔好令醫生覺得大石砸死蟹，會加深醫學界、中產反感，覺得都係高壓政策，社會用太多權力處理事務嘅方法，可以試下攻心。」

陳肇始表示，醫學專科學院14個專科中，有九個都願意為海外醫生培訓。醫管局聯網服務總監楊諦岡補充，公立醫院五大專科較缺醫生，包括婦產科、放射診斷、耳鼻喉、眼科及麻醉科，離職醫生中約兩成人退休，無法得知移民數字。

另外，立會議員邵家輝亦提出修正案，建議進一步放寬海外醫生來港執業條件。陳肇始表示，明白邵家輝希望增加政策吸引力，但當局必須平衡，重申會制定認可資格的院校名單，只有畢業生可透過特別註冊申請來港，相關教授及任職的醫生，都可透過有限度註冊申請來港。

邵家輝提出修正案內容︰



1.在獲認可醫學院畢業的非永久居民醫生，即使未有專科資格，只要其生父、生母或配偶為香港永久居民，都可透過特別註冊在港受訓及行醫；



2.在獲認可醫學院畢業的非永久居民醫生，未在海外完成駐院實習，只要其生父、生母或配偶為香港永久居民，在香港考取執業資格試及格後，都可透過特別註冊在港受訓及行醫；



3.不在認可醫學院畢業的專科醫生，只要在香港指明院校臨牀教學工作，以及於該等院校附屬醫院中以醫生身分工作的專科醫生，都可透過特別註冊來港行醫

