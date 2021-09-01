陳肇始：引入海外醫生非政治決定　有機制維持醫生質素

政府昨（ 8月31日）就修訂《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》提出三項建議，包括放寬引入海外專科醫生資格，容許獲得醫專認可的非本地培訓專科醫生，即使非香港永久性居民亦可申請「特別註冊」。

食物及衞生局局長陳肇始今日（1日）在港台節目《千禧年代》上說，提出修訂非政治決定，而是因應人手流失及公眾利益作放寬。她又提到，部份放寬只限於專科醫生，加上醫專亦有既定機制處理，包括培訓內容，外地資格試等，相信可把持質素，但現時難評估來港醫生人數。



食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

陳肇始強調，有關修訂非政治決定，而是因應人才流失及公眾利益作有關安排，她指有向不同醫生解釋，大部份人表示理解。醫管局主席范鴻齡早前曾指移民潮導致醫護人員流失情況，陳肇始亦指因應情況需有新血，除本地畢業生外，希望有更多非本地培訓醫生；而早前在法案委員會的討輪，亦有病人組織反映早前的框架過於嚴格，因此建議作出修訂。不過，她指現時難估計來港人數。

今次提出的修訂將放寬特別註冊門檻，至持有認可醫學資格，以及專科資格的非香港永久性居民。陳肇始指涉及的放寬只限於專科醫生，需要有認可資格，而醫專亦有既定機制處理，包括看培訓內容，外地資格試等，相信可把持質素。

新安排不影響本地醫科生實習

修訂包括放寬讓在海外畢業的醫生、屬香港永久性居民，即使在外國未完成實習，亦可回港參與執業資格試。陳肇始說因應早前曾於澳洲接觸當地畢業的港人醫科生，部份人需要等候實習機會，或實習地方不理想，又指新安排不影響本地學生實習。

公共醫療醫生協會凌霄志：吸引力視乎公營醫療環境

不過，公共醫療醫生協會會長凌霄志在節目指，部份外地實習醫生的臨床經驗較本地少，而現時在香港公立醫院的實習醫生，基本上是半獨立工作，認為特別註冊委員會把關時需要審視他們的臨床經驗及工作情況。

凌霄志亦指，負責制定醫學資格名單的海外醫生特別註冊委員會，當中一半委員由政府委任，擔心把關能力。他指雖然特別註冊仍需要醫專認可，但基本資格認可仍靠委員會，而他亦不清楚政府諮詢醫專的情況。他又提到，政府若只放寬門檻，而不改善公共醫療工作環境，難料可吸引海外醫生的數目。

病人組織看法各異 語言會否影響服務質素視乎團隊配合

醫委會病人組織代表林志釉在商台節目指，相信日後循機制來港醫生，主要以操英文及普通話為主，不相信有太多海外醫生來港，反而擔心日後會因很多內地醫生來港，影響服務質素。林志釉認為，目前推行的有限度執業註冊計劃與修例後效果無異，認為若一名醫生擁有十多年經驗，不會放棄海外資歷「來港捱五年」。

支持修例的社區組織協會幹事彭鴻昌反駁指，在威爾斯親王醫生也有一名日本籍心臟科醫生，認為語言是否對服務質素有影響，須視乎工作性質及團隊的配合，強調公營醫療系幾在每個環節也缺人，強調「開大啲個門唔代表門檻降低」，非香港籍的人士來港執業，也一定要擁有認可專業資格。

▼政府修例免試引入海外醫生以紓緩人手短缺▼

