海外醫生｜憂修訂難吸引專科人才來港　病人組織：政治環境亦影響

政府一再修改海外醫生法案，日前公布「特別註冊」放寬至非香港永久居民的專科醫生。



病人政策連線主席林志釉今(2日)於港台《千禧年代》受訪時表示，新修訂未必能吸引具專科資歷的海外醫生來港，且本港政治環境，或令部分人卻步；相較之下，他認為或有較多內地醫生循新機制來港執業，但由於國內專科認証標準不一，憂慮行醫質素，屆時需由醫專嚴格把關。



林志釉指，當然歡迎有質素海外或國內專科醫生來港，但他認為，新修訂出台後可見其門檻高，因申請者本身需具備專科資格，質疑是否具足夠吸引力，「本身在當地已有專業，要佢哋扔下所有嘢、全家大小來港，再要捱5年公院喎。」他又指，本港的政治環境，或令部分海外醫生卻步。

林又以年前豁免有限度註冊醫生實習期為例，未見大幅增加，他相信新例即使通過，短期內亦難見成效，「會勉勉強強搵到十個八個嘅。」

病人政策連線主席林志釉 (資料圖片)

林志釉續說，並非刻意批評內地醫生，但醫生質素有高有低，且國內對專科認証未具標準，需由香港醫學專科學院嚴格把關，「睇醫生唔係想條隊快啲，而係要有質素。」他另關注海外醫生的語言問題，林相信大部分以普通話或英語為主，與病人溝通時並不理想，「病人會擔心問診或檢查時有落差。」



政府亦提出予未實習的海外醫科畢業生直接參與香港執業資格試，林志釉則指得悉不少本港醫科生憂慮實習機會減少，贊成醫科培訓以本地優先，否則會令港人打消讀醫信心。