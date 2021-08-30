菲傭印傭檢疫酒店入住率限八成　首批8人周二入住　本周132人預約

已於印尼及菲律賓接種疫苗的外傭今日（30日）起可登機來港。勞工處於晚上確認，今天並無外傭入住指定荃灣絲麗酒店檢疫；有8名外傭將於明日（31日）入住，截至本周六（9月4日），確認入住的外傭合共有132名。
勞工處又首度披露，基於公共衞生考慮，指定檢疫酒店會以八成入住率為上限，並會因應整體訂房情況，調整每日可供預訂房間數目。
+1
荃灣絲麗酒店仍有部份房間可供預約
勞工處表示，根據荃灣絲麗酒店資料，今天並沒有外傭入住，不過有8人確認於明日入住；截至本周六（9月4日），確認入住的外傭合共有132名。處方指，視乎預訂入住日期，酒店現時仍有部份房間可供預約。
▼看圖睇清外傭來港安排重要資訊▼
勞工處又指，鑑於全球疫情嚴峻，恢復外傭來港需逐步有序地落實，因此現階段只提供一間酒店為指定檢疫設施；而且基於公共衞生考慮，指定檢疫設施會以八成入住率為上限，並會因應整體訂房情況，調整每日可供預訂房間數目。勞工處強調，會留意指定檢疫設施的預訂情況，及與設施聯繫並提供支援。
▼獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄式樣▼
▼獲認可的印尼疫苗接種紀錄式樣▼
新冠肺炎｜首批外傭料明日始抵港 指定檢疫酒店預約爆滿至11月外傭檢疫酒店預約爆滿 專家憂增傳播風險 倡同日抵港者住同層外傭檢疫酒店被批坐地起價 羅致光：冀9月中有第二間酒店僅一酒店供外傭檢疫 僱主憂外傭到港無期 冀用竹篙灣檢疫中心外傭指定酒店僅一間預計房價繼續升 酒店業：想加入但政府拒絕