菲傭印傭檢疫酒店入住率限八成　首批8人周二入住　本周132人預約

已於印尼及菲律賓接種疫苗的外傭今日（30日）起可登機來港。勞工處於晚上確認，今天並無外傭入住指定荃灣絲麗酒店檢疫；有8名外傭將於明日（31日）入住，截至本周六（9月4日），確認入住的外傭合共有132名。



勞工處又首度披露，基於公共衞生考慮，指定檢疫酒店會以八成入住率為上限，並會因應整體訂房情況，調整每日可供預訂房間數目。



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荃灣絲麗酒店仍有部份房間可供預約

勞工處表示，根據荃灣絲麗酒店資料，今天並沒有外傭入住，不過有8人確認於明日入住；截至本周六（9月4日），確認入住的外傭合共有132名。處方指，視乎預訂入住日期，酒店現時仍有部份房間可供預約。

▼看圖睇清外傭來港安排重要資訊▼



勞工處又指，鑑於全球疫情嚴峻，恢復外傭來港需逐步有序地落實，因此現階段只提供一間酒店為指定檢疫設施；而且基於公共衞生考慮，指定檢疫設施會以八成入住率為上限，並會因應整體訂房情況，調整每日可供預訂房間數目。勞工處強調，會留意指定檢疫設施的預訂情況，及與設施聯繫並提供支援。

▼獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄式樣▼



▼獲認可的印尼疫苗接種紀錄式樣▼

