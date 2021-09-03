華大基因准恢復社區檢測　即爆華昇走漏患者　衞生署一個月無公布

華大基因本月起可恢復承辦政府社區檢測中心服務，但華大旗下的華昇爆出「走漏」機場確診者。一名七月底抵港女病人，在機場採集的樣本驗到陰性前往檢疫酒店，同一樣本再驗卻呈弱陽性。衞生署一直無公布事件直到傳媒查詢才證實，指病人入院後再採樣已呈陰性並有抗體。

有專家表示，除非樣本病毒量非常低，否則相同樣本的檢測結果理應相同，雖然患者疑似為「復陽」個案，但若再有「假陰性」情況，患者在交通及酒店都可以傳染他人。華昇則稱，所有檢測方法均存在技術局限，所以無論旅客檢測結果如何，均需要強制檢疫。



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衞生署資料顯示，來自柬埔寨的34歲女病人（編號：11988）7月31日抵港，機場採樣檢測為陰性，於是前往油麻地香港海景絲麗酒店檢疫，其後化驗所作進一步化驗卻呈初步陽性，病人獲安排送院。署方的公共衞生化驗服務處病毒檢測分析發現，病人樣本CT值高過30，病毒量偏低，8月1日對血清抗體測試呈陽性反應。病人入院後，醫院為她抽取鼻咽抽取液及咽喉拭子檢測，結果為不確定；其後反覆檢測，結果均為陰性，她於8月11日出院。

被問到事發近一個月都無公布事件，會否暫停華昇在機場的檢測服務，衞生署一概拒絕回應。政府昨日（2日）公佈華大基因9月起可恢復參與社區檢測服務之際，又爆出「假陰性」事件，食物及衞生局重申以昨日新聞稿為準，沒有補充。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，同一樣本即使分開兩次化驗，檢測結果理應相同，除非病毒量非常低，例如CT值高達37、38，「可能得幾粒病毒，但分布唔平均，就會一次陰性一次陽性。」他表示患者雖然似是復陽患者，感染他人機會較低，但事件涉及「假陰性」，若有同類事件再發生，對交通、酒店接待人員都有一定風險。

華昇回覆，為提升檢測水平，早前在機場引入了新的核酸檢測平台，並在啟用前進行一系列測試，新的檢測方法亦屬於RT-PCR金標準，今次是工作人員利用一批檢測為陰性的樣本結果，用於新增的核酸檢測平台測試，新平台就其中一個樣本得出弱陽性結果，由於兩次結果不同，已即時通知衞生署。華昇強調，所有檢測方法均存在技術局限，認同旅客入境後無論檢測結果如何，均需要強制檢疫，嚴防病毒輸入以策安全。