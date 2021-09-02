華大准續承辦社區檢測　曾邀衞生防護中心前總監曾浩輝交改善意見

曾多番發生實驗室污染樣本事件的華大基因，獲政府准許「解封」，9月起可恢復提供社區檢測服務。華⼤基因發⾔⼈今晚（2日）表⽰，歡迎當局批准繼續營運社區檢測中⼼和流動採樣站，亦感謝衞⽣防護中⼼前總監曾浩輝、公共衞⽣化驗服務處前主任林薇玲等專家應邀，為實驗室流程作出獨立的審核和提供意⾒。
華大早前連番出現檢測錯誤事件，出現多宗「假陽性」個案。政府邀請港⼤微⽣物學系講座教授袁國勇進⾏調查，並委託品保局對本集團的化驗所進⾏第三⽅審核，有關⼯作於⽉前完成。
另外，華大亦邀請了衞⽣防護中⼼前總監曾浩輝，以及公共衞⽣化驗服務處前主任林薇玲，對實驗室的程序進⾏獨立審核，他們均提供了改善建議。 根據袁國勇的意⾒，有關個案很可能是實驗室⼈員抽取樣本時，移液器管⾝受到污染有關。移液器觸碰到陽性樣本後，再抽取其他樣本時，污染了該樣本，導致「假陽性」 結果出現。
▼與愉景灣觀霞樓相關個案的受檢人士排隊檢測▼
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華大稱，綜合各⽅的審核結果和意⾒，華大實驗室作出了多項跟進⾏動，包括更換有關的作業⼯具配套耗材；加強⼈員培訓、考核及認證制度；更頻密地對整個檢測程序進⾏審核，以及提供合適的個⼈防護裝備等等。
華大歡迎當局批准繼續營運社區檢測中⼼和流動採樣站，亦歡迎局⽅將報告的建議，提供與其他社區檢測中⼼的服務承辧商參考。 華大感謝品保局和各專家在過程中提供的協助和寶貴意⾒，並再⼀次對所有受影響的市⺠致歉。
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