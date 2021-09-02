新冠肺炎｜華大基因事故頻生已跟進改善　政府准9月恢復社區檢測

曾接二連三發生實驗室污染樣本事件的華大基因，獲政府准許「解封」，9月起可恢復參與社區檢測服務。

政府發言人今（2日）表示，早前委托品質保證局進行第三方審核，該化驗所已就建議作出積極回應，包括改善化驗所的程序及操作，免樣本交叉感染，亦就處理初步陽性的樣本設立新的處理程序，另投資自動化機器，以改善員工疲勞的情況等，遂於今年九月起容許華大基因，按需要恢復營運其目前承辦、合共九個社區檢測中心的流動採樣站。發言人強調，政府會繼續密切監察私營化驗所的表現。



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發言人表示，華大基因在今年一月底至四月期間曾涉及數宗事故，政府委托香港品質保證局於四月底開始向該化驗所進行第三方審核，旨在改善該化驗所的品質管理，以及提升對其他私營化驗所的整體監察。品質保證局以相關國際標準作基礎，審視該化驗所的有關文件（包括標準作業程序）；同時亦進行了實地考察及與工作人員訪談，以評估有關作業程序的落實情況，建議機構確保對化驗所的有效管理。

華大基因已就所已就相關建議作出積極回應並在短時間內跟進，包括改善化驗所的程序及操作，更換有關的工具以避免樣本出現交叉感染，及更頻密地進行評估以避免環境污染；另加強培訓及加入考核及認證制度，以確保遵守標準作業程序；除內部定期審核外，加設專屬隊伍更頻密地對整個檢測程序進行審核，亦就處理初步陽性的樣本設立新的處理程序，另投資自動化機器以改善處理員工疲勞的情況及標準化檢測流程，並加強人力資源措施，包括調配人手及提供合適的個人防護裝備。

政府將於今年九月起，容許華大基因作為九個社區檢測中心服務承辦商之一，按需要恢復營運流動採樣站。(資料圖片)

發言人指，考慮到其正面回應及所採取的跟進及改善措施，政府將於今年九月起，容許該化驗所作為九個社區檢測中心服務承辦商之一，按需要恢復營運流動採樣站。

政府亦已將該報告的建議與其他八個社區檢測中心服務承辦商分享以作參考，以確保向公眾提供的冠狀病毒病檢測服務合乎標準。

發言人指，政府一直採取措施提升私營化驗所向公眾提供的檢測服務水平，包括審視並延長18間社區檢測中心運作，同時增加服務承辦商的數目；以及進一步收緊衞生署「香港特區政府認可進行2019冠狀病毒病核酸檢測的本地醫療檢測機構」下的認證資格。

食物及衞生局感謝香港品質保證局同意開展這項研究，並在研究期間提供深入精闢的見解。政府會繼續密切監察私營化驗所的表現，確保達致「及早檢測、推前診斷」，貫徹政府整體抗疫政策。