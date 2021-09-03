新冠疫苗｜全日接種人數回升至56,000人　預約數連續2日跌穿1萬人

本港新冠肺炎疫苗接種計劃由2月底展開，今日（3日）踏入第190日，至今累計有約421萬人已接種至少一劑疫苗，即有62.4%的12歲或以上市民已接種疫苗。今日共有約56,000人接種疫苗，其中接種第一劑的市民有22,400人，較昨日多1,700人；不過預約接種疫苗的人數僅9,100人，較昨日再少500人，連續2日跌穿1萬人。



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約421萬人已打針 接種率為62.4%

政府公布，累計有4,205,300人已接種第一劑疫苗，當中2,666,600人接種復必泰，1,538,700人接種科興，至今有62.4%合資格人士已接種至少一劑疫苗。此外，已有52.5%的合資格人士打齊兩針。自疫苗接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共7,741,590劑疫苗。

今日共有約56,000人接種了疫苗，當中接種第二劑有33,600人，第一劑有22,400人，總數較昨日多8,300人。在今日的接種人士中，16,300人接種科興，復必泰疫苗則有39,700人。

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僅9100人預約 連續兩日跌穿1萬人

至於預約人數，只有9,100人已預約接種時間，較昨日再少500人，連續2日跌破1萬人。預約市民中，約7,500人預約接種復必泰疫苗，約1,600人預約接種科興疫苗。

9人昨接種後副作用送院

昨日共有9宗由社區疫苗接種中心，或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中6人已經出院，2人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院。