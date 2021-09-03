新冠疫苗｜8月11人離世前14日內曾打疫苗　40宗打針後疑心肌炎

衞生署今（3日）發布新冠疫苗安全監察報告，顯示8月新增11宗接種疫苗後14天內的死亡個案，當中7宗涉及科興疫苗、4宗涉及復必泰疫苗，報告指沒有臨床證據顯示事件因疫苗引起，全部在每周定期公布中報告。該署亦在8月接獲64宗打針後懷疑患貝爾面癱個案，以及40宗懷疑心肌炎或心包炎個案，當中一名38歲女子打後必泰後患嚴重心肌炎，病情一度危殆。

另外，由疫苗接種計劃開始至8月底，衞生署共接獲4宗接種疫苗後懷疑出現腦炎的報告。其中3宗個案被認為與接種疫苗無關，其餘一宗個案涉及一名43歲女子，她在接種科興疫苗後出現頭痛、右上肢麻痺及發燒，經治療後已出院。



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累計38宗死亡 報告：無證據因疫苗引起

衞生署表示，於8月1日至8月31日期間，衞生署共接獲861宗有關新冠疫苗的異常事件報告，173宗報告涉及住院治療，年齡介乎12至91歲；有11人死亡前14天內曾接種疫苗，當中7宗涉及科興疫苗，4宗涉及復必泰疫苗，報告沒有臨床證據顯示事件因疫苗引起。

該署指，至今共接獲38宗離世前14日內曾接種新冠疫苗的死亡報告，即每接種10萬劑有0.5宗，涉及30 男、8女，年齡介乎34歲至82歲。有24人曾接種科興疫苗，14人曾接種復必泰疫苗，至今並未發現任何個案與疫苗接種有因果關係。

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38歲女子心肌炎一度危殆

其他懷疑併發症方面，衞生署在8月接獲40宗打針後懷疑心肌炎或心包炎個案，其中4宗個案被認為不屬於此疾病，1宗缺乏足夠資料以作評估，15 宗個案需要更多臨床資料。其餘20宗個案涉及14名男、6女，年齡介乎12至63歲，19 人曾接種復必泰疫苗，1人接種了科興疫苗。本港累計錄得獲67宗懷疑心肌炎或心包炎的報告。

該署披露，曾於8月15日接獲一宗嚴重心肌炎個案，涉及一名38歲女子，她在接種復必泰疫苗12天後，出現呼吸短促、發燒和頭暈，她入院時情況危殆，這星期情況已轉為穩定。

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43歲婦人打針後疑出現腦炎

該署在8月接獲64宗打針後懷疑患貝爾面癱的報告，有25宗曾接種科興疫苗，39宗曾接種復必泰疫苗。本港累計錄得249宗貝爾面癱個案，其中230宗個案涉及126男、104女，年齡介乎12至87歲；有107宗曾接種科興疫苗，123宗曾接種復必泰疫苗。

另外，由疫苗接種計劃開始至8月底，衞生署共接獲4宗接種疫苗後懷疑出現腦炎的報告。其中3宗個案被認為與接種疫苗無關，其餘一宗個案涉及1名43歲女子，她在接種科興疫苗後出現頭痛、右上肢麻痺及發燒，經治療後已出院。