新冠肺炎・9.3｜4菲傭抵港確診　11人上月離世前14日內打疫苗

衞生署今日公佈新冠疫苗安全監察報告，8月新增11宗接種疫苗後 14 天內的死亡個案，當中7宗涉及科興疫苗，4宗涉及復必泰疫苗。該署亦在8月接獲64宗打針後懷疑患貝爾面癱個案，以及40宗懷疑心肌炎或心包炎個案。

另外，由疫苗接種計劃開始至8月底，衞生署共接獲4宗接種疫苗後懷疑出現腦炎的報告。其中3宗個案被認為與接種疫苗無關，其餘一宗個案涉及1名 43歲女子，她在接種科興疫苗後出現頭痛、右上肢麻痺及發燒，經治療後已出院。



衞生防護中心今日（3日）公布，新增4宗新冠肺炎確診個案，本地及輸入同為「零確診」情況，僅維持一日便告終，至今本港個案累計為12,113宗。新增的4宗確診個案，全是由菲律賓抵港的輸入個案，4人均曾接種兩劑疫苗，同樣帶有L452R變種病毒。其中一名45歲患者是在菲律賓注射兩劑科興疫苗，為本港首宗在菲打針後抵港外傭確診個案。



衞生防護中心發言人又表示，中心主動檢視今年二月以來的本地確診個案，根據基因分析顯示，有5宗個案的病毒樣本與疫苗病毒株吻合，受疫苗病毒株污染。其中一宗個案曾於社區疫苗接種中心打針後接受檢測，而餘下4宗個案曾到訪早前爆出採樣污染的海怡半島張永發醫生診所。當局已將5宗個案，由本港確診名單中刪除。



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新冠疫苗｜全日接種人數回升至56,000人 預約數連續2日跌穿1萬人

【23:09】本港新冠肺炎疫苗接種計劃由2月底展開，今日（3日）踏入第190日，至今累計有約421萬人已接種至少一劑疫苗，即有62.4%的12歲或以上市民已接種疫苗。今日共有約56,000人接種疫苗，其中接種第一劑的市民有22,400人，較昨日多1,700人；不過預約接種疫苗的人數僅9,100人，較昨日再少500人，連續2日跌穿1萬人。

新冠疫苗｜8月11人離世前14日內曾打疫苗 40宗打針後疑心肌炎

【20:18】衞生署今（3日）發布新冠疫苗安全監察報告，顯示8月新增11宗接種疫苗後14天內的死亡個案，當中7宗涉及科興疫苗、4宗涉及復必泰疫苗，報告指沒有臨床證據顯示事件因疫苗引起，全部在每周定期公布中報告。該署亦在8月接獲64宗打針後懷疑患貝爾面癱個案，以及40宗懷疑心肌炎或心包炎個案，當中一名38歲女子打後必泰後患嚴重心肌炎，病情一度危殆。



另外，由疫苗接種計劃開始至8月底，衞生署共接獲4宗接種疫苗後懷疑出現腦炎的報告。其中3宗個案被認為與接種疫苗無關，其餘一宗個案涉及一名43歲女子，她在接種科興疫苗後出現頭痛、右上肢麻痺及發燒，經治療後已出院。

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73歲老翁涉違強制檢疫令 深圳灣過關被截 判監14日緩刑一年

【18:38】一名73歲男子本須在家中強制檢疫14日，但在去年7月7日檢疫令未屆滿時，擅自離開檢疫地點。老翁最終於深圳灣出入境管制站，被入境事務處職員截獲。他今（3日）在屯門裁判法院被判監14日，緩刑12個月。截至今日，共有180人因違反檢疫令被定罪。

華大基因准恢復社區檢測 即爆華昇走漏患者 衞生署一個月無公布

【16:24】華大基因本月起可恢復承辦政府社區檢測中心服務，但華大旗下的華昇爆出「走漏」機場確診者。一名七月底抵港女病人，在機場採集的樣本驗到陰性前往檢疫酒店，同一樣本再驗卻呈弱陽性。衞生署一直無公布事件直到傳媒查詢才證實，指病人入院後再採樣已呈陰性並有抗體。



有專家表示，除非樣本病毒量非常低，否則相同樣本的檢測結果理應相同，雖然患者疑似為「復陽」個案，但若再有「假陰性」情況，患者在交通及酒店都可以傳染他人。華昇則稱，所有檢測方法均存在技術局限，所以無論旅客檢測結果如何，均需要強制檢疫。

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消費券｜Tap & Go系統又出事 用戶斥餘額難清零 僅一個解決辦法

【15:38】自電子消費券接受市民登記以來，Tap & Go的系統問題一浪接一浪，繼網絡大塞車讓市民飲咖啡、用戶誤被扣款至負數後，再有讀者向《香港01》投訴指，Tap & Go的消費券使用至數十元餘額後，無法完成超出該餘額的交易。



Tap & Go回應指，用戶可等待第二期3,000元消費券發放後，與第一期餘額一併使用。而系統屆時亦開放充值功能，用戶可於Tap & Go主帳戶轉帳至消費券帳戶，但金額不得多於3,000元。即用戶最快於10月1日，才有望將所有消費券的金額清零。

變種病毒｜世衞列Mu變種值得注意 本港曾錄兩宗 衞生署無公布

【14:46】全球疫情仍然嚴峻，世界衞生組織警告，環球要留意Mu變種病毒。有醫生透露，本港近日亦曾有兩名帶有Mu變種病毒的患者，而Mu的變異位置，會減弱疫苗中和抗體。



另有專家稱，Mu變種的傳播力及殺傷力未見加強，暫時不會取代Delta變種病毒的地位，認為全球都有責任繼續防疫，防止病毒變異快過改良疫苗配方。衞生署則從未公開本港錄得兩宗Mu變種病毒個案。

衞生署刪5宗疫苗污染檢測確診個案 4人在海怡半島張永發診所採樣

【14:25】衞生防護中心又表示，由於近期出現與疫苗病毒株污染相關的個案，中心主動檢視今年二月以來的本地確診個案。根據基因分析顯示，有5宗個案的病毒樣本與疫苗病毒株吻合，受疫苗病毒株污染。

其中一宗個案曾於社區疫苗接種中心打針後接受檢測，而餘下4宗個案曾到訪早前爆出採樣污染的海怡半島張永發醫生診所，涉事4個案均曾於該診所採樣。當局已將涉事5宗個案，由本港確診名單中刪除。

首宗持菲律賓針紙抵港菲傭確診 再有馬尼拉航班禁載客來港14日

【14:21】衞生防護中心公布，本港新增4宗新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計為12,113宗。新增4宗全部為輸入個案，均在9月1日乘坐宿霧太平洋航空5J272航班，由馬尼拉抵港，4人均為菲傭並接種兩劑疫苗。其中一名45歲患者已在菲律賓注射兩劑科興疫苗，為本港首宗在菲打針後抵港外傭確診個案，另三人則曾在本港打科興及復必泰疫苗；二人上機前夕（8月31日）出現病徵。

至於宿霧太平洋航空，因觸及熔斷機制，營運的客機在9月3日至16日期間禁從馬尼拉着陸香港。連同被禁飛港14日的菲律賓航空馬尼拉航班，來往香港至馬尼拉，現只剩國泰航空航線。

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強檢大廈｜涉變種個案 愉景灣觀霞樓15人違強檢公告共罰7.5萬元

【14:13】一名愉景灣居民早前感染L452R變種病毒，患者被列為英國輸入個案，確診前21日曾居於愉景灣觀霞樓，該大廈所有住客、訪客及員工須接受強制檢測。



港府多個部門今（3日）早7時起，在觀霞樓執法，要求受檢人士出示強制檢測公告限期內的檢測結果證明。行動於今早11時結束，共檢測約125人，其中有15人違反強制檢測公告，遭罰款5,000元及發出強制檢測令。

消費券｜逾200長者續排長龍 伯伯感觸落淚：點解苦老人家咁陰公

【12:23】約81萬名以書面登記或次輪電子登記消費券的市民，今個月起可領取第一期2000元消費券。連續兩日有以紙本申請的市民指未能領取消費券，到太子始創中心的秘書處查詢，今日（2日）早上已有約200人排隊，當中大部分為長者，期間有婆婆感到不適坐在地下樓梯休息，其他排隊人士眼見現場大批人為領消費券長途跋涉排隊，感觸落淚。

亦有居於上水的80多歲項先生説，因寫錯資料而到現場再度交表，慨嘆年紀大看不清已脫色的八達通數字「點解唔可以用生果金啲資料，唔多識字叫我點填呀，叫人幫不如靠自己。」

消費券｜連日百計長者投訴未能領首期 港府︰秘書處增周六辦公

【11:59】港府派發電子消費券安排未充分照顧長者。以書面登記或次輪電子登記消費券的市民，前日（1日）可領取第一期2000元消費券，不過大批長者發現未能領取。位於太子始創中心的消費券計劃秘書處，連續三日有數以百計市民到場輪候查詢，當中不乏是提交書面登記的長者，長龍排到樓下街道。



港府「補鑊」加開服務。港府發言人今早（3日）表示，為疏導秘書處遞交表格人流，已在始創中心18樓設立等候區，秘書處已增加人手及接待櫃位。另特別會於未來兩個星期六（即9月4日及11日）上午9時至下午6時提供服務，呼籲市民無須急於前往秘書處遞交登記。

消費券｜八達通︰上月六成人花逾2000元 零售業︰銷售額劇增1倍

【11:57】相距政府派發首批2,000元電子消費券已逾一個月，八達通昨日（1日）回覆《香港01》查詢時表示，以八達通領取消費券的登記市民中，佔六成人在8月份，已使用超過2,000元。香港零售管理協會亦於同日公布數據，稱相比電子消費券派發前的6月及7月，個別店舖的銷售額，更增長高達五成，甚至一倍。不過協會展望市民的消費力釋放後，要到10月下一期消費券派發後，才能刺激市民的消費意欲。

▼9.1未獲消費券長者踩上消費券秘書處▼



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各個特群組強制檢測要求：



▼菲傭印傭指定檢疫酒店▼



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