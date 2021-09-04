新冠疫苗｜專家劉宇隆：港僅4宗接種後嚴重過敏　過敏非打針禁忌

本港專家以往指，如對多種食物或多於一種藥物曾有過敏反應，應先諮詢醫生才接種新冠疫苗。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今天（4日）出席商台節目時表示，本港已接種超過770萬劑疫苗，只有4宗引發嚴重過敏反應個案，反映對藥物、食物過敏人士，其實並非不能打針，市民毋須憂慮。

他又說，根據美國醫學雜誌的研究可見，即使對第一針有過敏反應的病人，也能接種第二針。他認為，現時指引屬保守、過時，建議盡快更新相關的指引。



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劉宇隆在商台節目《政經星期六》表示，在疫苗開打初期，相關數據少，當時認為對多種食物或多於一種藥物曾有過敏反應人士，都應先諮詢醫生才打針。不過現時累積越來越多數據，本港接種超過770萬劑疫苗，當中只有4宗引發嚴重過敏反應個案，即每200萬劑疫苗，才有一宗嚴重過敏反應，會影響到呼吸、血壓下降至偏低，但這4宗個案在醫護人員介入後，也可得以處理。

劉又稱，7月美國有醫學雜誌研究指，近200名接種第一劑mRNA技術生產的疫苗，出現過敏反應的接種者中，約20人曾在打第一針後有嚴重過敏、休克反應，但他們亦可打第二針，證明過敏反應其實並非禁忌症。

他認為只有在打針後出現即時、嚴重過敏反應人士才需小心。他又形容相關指引保守，已經過時，應盡快更新指引。

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