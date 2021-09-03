衞生署刪5宗疫苗污染檢測確診個案　4人在海怡半島張永發診所採樣

衞生防護中心今日宣布刪除5宗早前確診個案，中心指，經調查後發現有5宗個案的病毒樣本，與新冠疫苗病毒株吻合，證樣本受污染而非真確診。涉事5宗個案，確診時間在3月及4月，當時全部被列為源頭不明個案。

中心指出，除一宗個案，涉於社區疫苗接種中心打針後接受檢測；其餘4宗個案，事主均曾到訪南區海怡半島的張永發醫生診所。最早一宗個案，是於今年3月13日公布確診，更有個案在確診後，當局要動用大量資源封區檢測。

早前香港大學微生物學系講座教授袁國勇及衞生署人員曾到該診所視察，指診所同時提供科興疫苗接種服務，疑檢測拭子受疫苗污染。刪除5宗疫苗污染個案後，本港至今累計個案調整至12,113宗。



衞生防護中心發言人表示，因近期出現與疫苗病毒株污染相關個案，中心主動檢視所有由今年2月起，即疫苗接種計劃開始後的本地確診個案。最終發現有5宗個案的病毒樣本與疫苗病毒株吻合，其中4宗個案均涉及南區海怡半島的張永發醫生診所。

中心指出，涉事5宗個案患者，於入院後的聚合酶連鎖反應（PCR）和抗體檢測均呈陰性。中心分析個案的臨床數據、流行病學資料和化驗結果後，認為這些個案與疫苗病毒株污染吻合。

居美田邨地盤工打針後檢測 樣本證與疫苗病毒株相同

其中一名41歲男子（個案編號：#11703），中心於4月20日公布其確診，並列為源頭不明本地個案。當時他沒有病徵，居於大圍美田邨美庭樓，因任職建築地盤工人，而要接受強制檢測。中心發言人指，該男子曾於社區疫苗接種中心打針後，接受檢測。個案證受疫苗污染。

（香港01製圖）

累海怡半島10座封區強檢

其餘4宗個案，均曾到訪海怡半島張永發醫生診所。翻查紀錄，最早的一宗涉事個案，在3月13日確診，當時第四波疫情未完，並出現健身群組，該個案為一名24歲女子（個案編號：#11252）居於海怡半島第二期10座，曾到訪PURE fitness yoga，因喉痛求醫，當時被列為無源頭個案。

同被誤列為確診個案55歲女子（個案編號：#11265）居於南區田灣鴻福苑鴻澤閣。當時因有病徵，找私家醫生採樣後確診；另一名23歲男子（個案編號：#11352）居海怡半島，並在沙田新城市廣場工作。其4名家人曾確診，但他完成隔離後逾月，因發燒求醫，最終被發現為疫苗污染個案。

餘下的一名23歲女子（個案編號：#11726）則在4月23日確診，她亦居於海怡半島，並在葵涌工作。當時政府因該個案，一度圍封海怡半島第10座封區強檢。

大律師稱受影響市民可向張永發提民事索償

大律師陸偉雄表示，由於衞生署已證實個案與疫苗病毒株污染吻合，涉事個案與其密切接觸者有空間向西醫張永發提出民事索償。不過，本港的索償制度並非懲罰性，事主需事先量化損失，譬如隔離期間失去多少薪金等，才提出索償。他相信此案件難以作出大額賠償，故事主應自行衡量是否值得花費心力展開訴訟，而庭外和解亦是另一選項。

西醫張永發則稱，他只負責為有關個案進行檢測，其後政府一直無派人跟進其診所情況，直至上月才發現個案屬於疫苗污染。他指，未決定會否向事主作出賠償，「你哋問下袁教授，我應該要點做。」

袁國勇上月曾到診所視察 倡分房打針及病毒採樣

袁國勇於8月19日曾就一宗初步確診個案，到海怡半島張永發醫生診所視察。他當時表示，該診所同時提供科興疫苗接種服務，指涉事醫生雖有做足程序，但建議日後病毒檢測採樣以及打針，應分開房間處理。即使部份診所或難以分房打針，但採樣及打針的地方應至少相隔兩米。