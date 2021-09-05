東京殘奧｜朱文佳閉幕日摘銀　打氣市民：好似香港人打不死嘅精神

今日（5日）是東京殘奧最後一日，港隊朱文佳在早上11時半舉行的SH6級羽毛球單打金牌戰對戰印度的拿格，即使被對手先拿一局，但朱文佳不甘落後扳回第二局，在決勝局兩人比分一度拉鋸，最終朱文佳以4分差距落敗獲得銀牌，為港隊摘下今屆殘奧第5面獎勵。

在觀塘APM商場，有數十名市民觀看直播兼打氣，雖然朱文佳衝金失敗，但有市民表示相當佩服，「好似香港人打不死嘅精神。」更有市民認為贊助商應更重視傷殘運動員，給予更多資助。



▼9.5 市民到APM觀看朱文佳出戰羽毛球單打金牌戰▼



今早星期日的APM商場，約40餘名市民暫時放下購物等活動，駐足觀看朱文佳金牌戰直播，當朱文佳得分時，拍掌歡呼聲雷動。相當的激烈比賽下，朱文佳最終以4分飲恨，市民仍感佩服。

朱文佳奪銀市民佩服 冀更重視殘疾運動員

梁氏夫婦同樣非常佩服朱文佳，梁先生稱：「佢就好似香港人打不死嘅精神，就算落後一局，都可重拾鬥志，追返第2局打決勝局。」殘奧氣氛未如奧運賽事熱烈，梁先生表示理解，因大眾未必熟悉殘奧代表及運動項目規例，但今年港隊東奧成績斐然，他隨之亦更留意殘奧賽事消息，他笑稱：「平時返工冇時間，今日一睇到就即刻停低支持。」

港隊東奧創歷史徍績 或令殘奧代表背負比往屆更大壓力

司徒先生則認為，因奧運好成績，可能令今年殘奧代表背負比往屆更大壓力，但他稱讚朱文佳表現不俗：「好冷靜，希望佢加油啦！」司徒先生又希望，贊助商能積極給予傷殘運動員更多支持：「我覺得應該贊助商比多啲佢哋，比多啲鼓勵。」

市民：奧運後更關注運動

葉先生同樣為賽事緊張，激動時更大力拍掌歡呼。「兩位選手都打得好好，都追得好緊。係有失望，但都打得好好㗎啦。」葉先生又稱，今年奧運佳績亦令他開始留意其他運動，他笑稱：「以前就睇波多啲，宜家重劍、花劍嘅規矩都知道，多咗趣味性。」