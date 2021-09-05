東京殘奧｜物理治療師連做六屆義工︰令運動員「砌」到尾係我任務

東京殘奧今日（5日）落幕，港隊今屆成績不俗，連同朱文佳今早在男子羽毛球SH6級摘銀，共取得2銀3銅成績。事實上，每面獎牌均得來不易，「台上一分鐘，台下十年功」，運動員往往於電光火石之間決定誰勝誰負。如何讓運動員能夠保持最佳的狀態參賽，便是他們背後「無名英雄」的任務。

註冊物理治療師鍾惠文，為殘奧港隊的無名英雄之一。他自1996年亞特蘭大殘奧會起，便一連六屆跟隨港隊出賽，主要負責輪椅劍擊隊，「令到運動員可以砌到最後嗰刻，就係我哋嘅任務。」然而，其實物理治療師只憑一腔熱誠義助運動員，鍾惠文將於下文向讀者介紹物理治療師的工作，以及殘奧會的種種秘聞。



1996年首次隨團參加殘奧助贏四面金牌

運動員於奧運會期間，需一連數日承受高強度的比賽，當中對精神及肉體的消耗，更是旁人難以想像。而物理治療師的工作，正是幫助他們保持最佳的狀態參賽。1996年亞特蘭大殘奧會中，港隊於輪椅劍擊中取得四面金牌。當時為鍾惠文首次隨團擔任物理治療師，他自豪地說「嗰次我哋好開心，因為啲隊員話我哋同第二隊比賽，分別在於打多一個隊員，就係打多個物理治療師！」

鍾惠文為輪椅劍擊港隊的老臣子，由1996年起一連六屆隨團擔任物理治療師，直至今屆東京奧運，因工作未能抽身而無奈缺席。也許市民會以為，隨團物理治療師受體育協會邀請，能獲得不錯的薪酬。但鍾惠文坦言，他們僅義工的身份，為殘障運動員盡一分綿力，每年更需請假約30日隨團出賽。「都開心嘅，開頭我哋同輪椅劍擊隊出去，一個獎牌都冇，基本上弱隊嚟，之後慢慢睇住有牌攞。」

其實殘障運動員出賽前，除了教練的指導、他們自身的努力外，物理治療師的工作亦必不可少。鍾惠文透露，物理治療師身兼護士的工作，為處理運動員的新傷舊患，例如按摩舒緩肌肉酸痛、清洗傷口等。同時，因殘奧會限制隊伍人數，他們更需照顧運動員的起居飲食，包括推輪椅、洗澡等，因此部分教練更持有物理治療師的專業資格。「好偉大㗎佢哋，冇得頂！枱出枱入，日頭同佢哋比賽，夜晚返到去仲要幫佢哋沖涼，做緊嘅嘢係無名英雄！」

殘身會期間每日睡覺4小時

鍾惠文憶述指，在長達兩周的殘奧會，由於人手不足，每日僅睡4小時，「其實嗰兩個禮拜殘奧真係做到殘。」但他透露，物理治療師最大的挑戰，並非處理運動員的傷勢，而是當運動員受傷或傷患復發時，如何讓他們「頂硬上」繼續比賽。「好似以前有輪椅劍擊運動員差唔多去到決賽，真係打到肌肉勞損得好緊要，點幫佢扎住上呢？我哋冇得話醫好咗先繼續再打。」

回顧過去殘奧經歷︰原來賺得最多係我

然而物理治療師無償工作，犧牲個人睡眠質素，更需付出時間離港陪賽，究竟是什麼驅使鍾惠文多年來一直堅持呢？他坦言，本以為義助殘障運動員，後來才發現從他們身上獲益良多。他以2016年里約殘奧會為例，當時1500米T13級田徑比賽，阿爾及利亞選手（Abdellatif Baka）以3分48.29秒，刷新項目世界紀錄，比應屆里約奧運男子1500米冠軍更快。「即係殘奧朋友畀你睇到，佢唔係睇自己幾disable，相反係睇自己幾able。開頭以為係幫人，點知原來賺得最多係我。」

相關閱讀︰媽媽的神奇小子｜導演籲關注殘障運動員︰啲人真係唔記得蘇樺偉

殘障運動員背後辛憂酸無人知

談到近日因電影再被關注的「神奇小子」蘇樺偉，鍾惠文直言，由於蘇患有弱聽，與同是T36級別的運動員相比遜色，尤其在起跑的表現上。「但蘇樺偉個衝刺力好強，睇佢跑步呢，成隻豹咁，即係佢後面追上黎嘅力量好大。」不過他透露，蘇在運動員生涯的後期，大腿等部位已傷患處處。同時蘇受大腦麻痺導致的痙攣之苦，肌肉長期繃緊，亦難以對稱的步姿跑步，因此筋腱及腰骨亦患有痛症。「所以講真呢啲嘢冇人知，佢哋都捱得好辛苦。」

親眼於現場陪伴運動員出賽，鍾惠文認為，殘障運動員除了比拼技術外，每場比賽最後的數秒，均為意志力及體力之爭。因此他感慨，即使今屆殘奧會無暇義助運動員出賽，亦希望透過接受訪問等方式，讓更多市民認識到殘奧會。他解釋，除了物理治療師的幫助外，市民的關注能讓運動員獲得更大的信心。「所以我哋都開心㗎，令到運動員可以砌到最後嗰刻，就係我哋嘅任務。」