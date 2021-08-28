東京殘奧｜九巴向港隊運動員贈一年免費搭車　兼可為巴士命名

今屆殘奧香港代表隊正於東京比賽如火如荼，其中乒乓球選手王婷莛於今日（28日）奪得銅牌。九巴宣布，會向所有東京殘奧香港隊運動員送贈一年免費乘搭九巴，每人更可為一輛九巴巴士命名。



早前港隊於東京奧運表現亮眼，九巴已向所有港隊奧運代表運動員贈送巴士命名權，當時指會將名牌置於車長駕駛艙或側門位置，名牌更會「跟巴士一世」，連同是次殘奧運動員同獲巴士命名權，即未來將有70輛巴士會由香港奧運或殘奧運動員命名。

（九巴Facebook專頁截圖）

網民促九巴「加碼」贈運動員免費乘車3年

九巴亦為所有東京殘奧港隊運動員送賺一年免費乘搭九巴，不過有網民指出，殘奧運動員本來已有兩元乘車優惠，有網民反建議九巴「加碼」，應請足3年直至下屆殘奧。

東京殘奧今日進行至第4日，港隊運動員會續在游泳、田徑、硬地滾球等項目中亮相。