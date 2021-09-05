東京殘奧｜首位港產殘奧級別鑒定官揭秘︰點解余翠怡輸畀次級選手

東京殘奧會於今日（5日）正式落幕，其實除了運動員的活躍外，比賽背後更有一群幕後功臣在默默耕耘，才能令殘奧會圓滿結束。註冊物理治療師鍾惠文，由1996年起一連六屆隨港隊擔任物理治療師，但他還有一個世間罕有的身份，於2014年至2019年期間，升任殘奧會輪椅劍擊的首席級別鑒定官，亦是香港首位級別鑒定官。不過，究竟級別鑒定官的工作有什麼？為何「七金劍后」余翠怡敗給四肢截肢的意大利選手維奧 (Beatrice Vio) 呢？鍾惠文將於下文分享殘奧會的種種秘聞。



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級別鑒定官根據運動員傷殘程度判定級別

級別鑒定官為殘障運動比賽中，專門設立的職位，目的令殘障運動員在賽事中能公平作賽。因此，他們的職責在於根據運動員的傷殘程度、運動功能障礙等方面，進行級別鑑定，將殘疾程度較相近的運動員，分為同級別作賽。鍾惠文以「神奇小子」蘇樺偉所在的T36級別為例，T代表田類，36代表大腦麻痺的嚴重程度；至於1字頭為視障、2字頭為侏儒症、4字頭為截肢、5字頭為輪椅。但他指，每項殘疾運動有獨自的分辨系統，例如輪椅劍擊便分為4組，數字愈低代表傷殘程度愈高。

鍾坦言，級別鑒定的原意是為了殘疾運動員的勝負，不受殘傷程度影響，僅比拼技術、天份、訓練結果，「但問題係，就算同一個級別都有高有低。嗱，假如最低同啱啱貼住最高嗰個打，其實講真呢度都有個空間，冇辦法完全公平，我哋盡力做咋。」但他深諳殘奧會的兩難之處， 若果每項比賽的級別過多，導致大量金牌選手誕生，將降低殘奧會的代表性。而事實上，今屆殘奧會的100米賽跑，便派發多達30面金牌。

「好多人都會問，我有朋友斷咗十字韌帶，係咪可以參加殘障比賽呢？其實係唔得嘅。」鍾惠文指，每項運動均有永久傷殘準則，因此才需要級別鑒定官，安排運動員身體檢查後，根據其病歷及身體狀況分級。若運動員的傷殘程度穩定，例如截肢、侏儒等情況，鑒定官將派發「C」證明，意味能夠參與殘奧會；否則將發放「R」，代表傷殘程度不穩定。

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余翠怡團體賽不敵B級意大利選手

其實鍾惠文於1996年起，便踏足級別鑒定官的工作，問到多年來會否遇到特殊的情況，難以鑒定級別。鍾惠文便提到意大利的劍后維奧（Beatrice Vio）。維奧在11歲時患上嚴重的腦膜炎，身體多個部位受病菌感染，最後需截去四肢保命。他分析指，雖然維奧四肢截肢，坐在輪椅上近乎沒有平衡力，但她的技術格外高超，病症並無影響腰部發力，故遠勝於殘疾程度相同的運動員，甚至可越級挑戰，「佢個能力可以連余翠怡同佢打都好難打。」

因此若以殘疾程度的標準而言，維奧應位處於傷殘程度最高的組別，因其特殊的情況，仍然提升至B級。「因為佢嘅病症影響唔到表現，呢樣好尷尬，喺我哋roadblock入面冇辦法封殺每一樣嘢，後期我將佢擺落同腰骨冇乜力嘅朋友一齊比賽。」

就以今屆殘奧會為例，輪椅劍擊團體賽中，每隊需派出兩名A級及一名B級選手參賽，B級劍手因身體殘疾程度較嚴重，在團體賽時面對A級劍手時，難免落於下風。不過維奧於分組賽面對港隊時，守尾門一仗以5：2擊敗「七金劍后」余翠怡。

級別鑒定官責任重大︰少少錯嘅決定都唔容許

正因殘疾程度難以準確拿揑級別，更有運動員企圖渾水摸魚，以降低自身的級別，甚至有健全運動員偽裝成殘疾人士作賽。例如2020年悉尼殘奧會中，西班牙一支智障男子籃球隊，在決賽以87比63的成績擊敗俄羅斯大熱隊伍，後被揭發為殘奧會史上最大騙局，12人的球隊僅得2人為智障人士。

「其實成日拗交，好勞氣㗎！好多朋友（運動員）呃你！」鍾惠文透露，擔任級別鑒定官期間，由於不少國家在賽後不服上訴，須經常重新檢驗運動員的級別，難免承受不少壓力。他坦言，級別鑒定官只是義務工作，但涉及法律責任，因此責任重大，為吃力不討好的工作。「老實講一牌金牌好值錢㗎，影響到好多人前途，所以啲人好緊張。因為而家獎金可以去到好厲害，好商業化，少少錯嘅決定都唔容許。所以我哋壓力好大，仲要係義工喎！」