城市論壇停播｜李百全上任半年　港台6節目消失　多集鏗鏘集抽起

廣播處長李百全今年3月1日「空降」上任，香港電台節目製作出現「翻天覆地」變化，上任半年以來多次有時政節目突然被抽起，不少口碑佳具叫座力高節目遭停播，包括《視點31》、《五夜講場》、《中國點點點》及英文節目《脈博》等，至昨日（4日）再傳來老牌節目《城市論壇》也不能倖免消息，至少6個節目消失。



李百全由本月上任廣播處長後，港台節目風波不斷，屢被批評加緊審查。（資料圖片／張浩維攝）

沒有廣播經驗、政務官出身的李百全，今年3月1日接替梁家榮，出任廣播處長一職。他上任首個月，港台多個已製作的節目突然被臨時抽起。綜合傳媒報道，今年3月，《香港故事》涉本地樂隊LMF及《幻愛》作家蔣曉薇訪問的集數被叫停，另外有兩集因涉訪問因民主派初選被捕的嚴重弱智人士家長協會前主席李芝融，和因蠔涌爆炸品案被判入獄3年10個月的彭艾烈，未完成剪輯已被腰斬。

過去半年，港台停播不少口碑佳、叫座力高的節目，包括《視點31》、《五夜講場》等。（資料圖片）

《鏗鏘集》、《議事論事》等有集數倉卒被抽起

之後，節目《議事論事》討論香港完善選舉制度問題，訪問對象包括立法會前議員李華明及國際政治學者袁彌昌，但該集在播出前15分鐘被抽起，而由港台前編導蔡玉玲負責的一集《卓越教室》、譚小環有份參演的《環顧日常》及由黃秋生旁述的《聽出好戲勢》也被抽走。

港台皇牌節目、最高瀏覽量節目《鏗鏘集》也有多番調動，探討大學學生會「斷莊」情況的「青春的一場修煉」，和以「記者的出路」的主題報道各兩集也未能播出。《鏗鏘集》監製李賢哲五月初離職，原班底有部分離職、被通知「不用再上班」和被「流放」調離，而《鏗鏘集》和《議事論事》被改為外判製作。

港台前編導蔡玉玲負責的一集《卓越教室》也曾被抽起。（資料圖片）

工會曾公開批評管理層欠交代

除了《城市論壇》被停播，早於6月至7月期間，不少口碑佳、甚至叫座力高的節目如《視點31》、《五夜講場》、《日常8點半》、《中國點點點》、英文節目《脈博》已相繼停播。另外，「烽煙（phone-in）」節目《自由風自由Phone》的主持區家麟遭到撤換；《瘋Show快活人》的主持曾志豪、貴花田則被解僱。

香港電台節目製作人員工7月初發公開帖文，以「被屠殺」形容被停播的電視節目，批評自李百全接任廣播處長後，管理層多次倉卒叫停多個節目，又斥管理層多次於最後一刻才公布、甚至不公布節目調動安排，對同事、主持、觀眾都欠缺公允交代，極不尊重。

就停播節目安排，港台曾多次重申，不時會檢視及更新不同頻道的節目組合，包括推出全新節目以取代一些舊節目、為現有節目注入新元素、就節目播放時間作出調動、為一些節目進行季節性暫停安排等。