城市論壇停播管理層指屬正常編排　主持蘇敬恆：請向港台查詢

港台直播時事論壇節目《城市論壇》已被停播消息昨日（4日）傳出，但港台僅回覆稱不作個別評論。至今日（5日）終有港台管理層首次開腔回應，港台顧問（節目）何重恩下午在出席一個公開活動後被追問時稱是節目調動屬正常編排。《城市論壇》「最後一任」主持蘇敬恆則回覆稱，「任何有關節目安排，請向港台查詢。」



▼《 城市論壇》季度停播前7月18日最後一集▼



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港台顧問（節目）何重恩今日出席活動，期間被問及有關《城市論壇》被停播事宜。何重恩回應指，該安排屬於「正常編排」、「正常調動」，與其他事宜、包括人手無關，「我哋推出新節目，若認為呢一刻體育節目很重要的，就製作體育節目，並非人手是否足夠問題，人手不足都會去做。」

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《城市論壇》是港台長壽節目，逢星期日直播。節目於1980年開始啟播，製作宗旨在於鼓勵言論自由，反映民意，每星期就廣受社會人士關注的論題。節目1980年起一直在無綫翡翠台播放，直至2016年無綫提出停播。

最後一集《城市論壇》已於今年7月18日播出，主題圍繞餐廳走塑、自攜餐具。該集嘉賓為環境保護署助理署長（減廢及回收）方健華、環境運動委員會主席及稻苗學會會長黃傑龍，以及綠惜地球創辦人及總幹事劉祉鋒等。

城市論壇停播｜消失於兩周日節目表 同時段播內地劇《大決戰》