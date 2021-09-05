兒童醫院PICU多名護士劈炮　消息：需向7個聯網兒科「借人」

兒童醫院兒童深切治療部（PICU）年初至今有多名資深護士劈炮，要找瑪麗醫院「救亡」協助做心臟移植及植入人工心手術。消息人士表示，PICU是照顧病情最嚴重、最危急的病童，但護士資歷就最淺，源於醫院啟用前規劃人手出錯，沒有專門聘請護士預備到兒童醫院，只在其他醫院抽調，導致無資深員工願意前往，醫院管理局會向七個聯網的兒科「借人」，希望資深護士可以到兒童醫院工作一至兩年培訓新人，「兒童醫院要搞返好，一定要搞好PICU。」



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前線歸咎開院前規劃不足：規劃晒先搵你執行咪死囉

兒童醫院PICU爆逃亡潮，有消息人士表示醫院啟用至今，兒童醫院工作氣氛都不好，醫護欠缺歸屬感，歸咎開院前無做好規劃：「規劃時總部負責晒，醫院所屬嘅九龍中聯網兒科同事都無乜參與，規劃好先搵你執行，運作時候咪死囉。」

資深護士不願到任 7聯網兒科資深護士需「拍硬檔」

他又提到人手安排方面，開院前其實有提早招募，但並非專門招聘他們到兒童醫院，當安排他們到其他醫院培訓後，要抽調醫護到兒童醫院時就非常困難：「同事落地生根咗就唔會去，你只係預備咗空缺，唔係Mark實啲人頭。」他又指，導致資深護士不願到任，造成PICU「睇最難嘅症，護士資歷就最淺。」

據了解，醫院管理局意識到兒童醫院困境，認為PICU是處理最危急的病人，「一定要搞返好，特別要搞好PICU。」因此，會邀請七個聯網的兒科資深護士「拍硬檔」，到該院培訓新人：「過去做一兩年培訓同事，之後可以返原有醫院，如果鍾意亦可以喺兒童醫院留低。」期望同事明白兒童醫院要處理難度非常高的病症，需要資深同事協助，願意前往幫手。