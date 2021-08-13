兒童醫院羅冠中辭職　主理小鐵漢複雜手術　爸爸：不排除私人聘請

昨日（12日）《香港01》接獲消息，兒童醫院心胸外科顧問醫生羅冠中已經辭職，並計劃移民。主理兒童複雜心臟手術的羅醫生是4歲「小鐵漢」的外科主診醫生，曾五度為他進行手術。爸爸Jayco在接受訪問時表示，醫院暫未通知接下來的醫療安排，形容羅醫生「好隱陣，畀到信心病人」，又指兒子初生時期「本來等死，係羅醫生諗到方法！」。

（相片由受訪者提供）



兒童醫院心胸外科顧問醫生羅冠中（歐嘉樂攝）

五度主理複雜手術

兒童醫院心胸外科共有2名顧問醫生，羅冠中是其中一位，同時為部門的負責人。據悉，羅冠中將於今年10月離開醫院管理局，而部門的其他醫生年資較淺，缺乏做複雜手術的經驗。羅冠中一旦離職，恐影響病童的治療。

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4歲「小鐵漢」Kansas患有先天性心臟病，出生七天便進行修補心瓣手術，惟手術失敗。爸爸Jayco憶述，當時醫生認為Kansas隨時有生命危險，惟束手無策，只好「等死」。「當時喺頻死邊緣，係羅醫生諗到方法！」

羅醫生於Kansas約3個月大時進行另一次手術，帶來轉機，他其後亦為Kansas完成第一及第二階段的單心室循環手術，「喺媽媽個肚出嚟開始，就係羅醫生睇佢，有佢處理會覺得有信心。」他表示，現正排期進行心臟導管檢查，預備進行第三階段的手術。

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不排除私人聘請

Jayco續指，羅醫生主責兒童醫院內的複雜病童個案，形容他是個予人感覺「穩陣」的醫生，「好畀到信心病人」。他表示，昨夜得悉羅醫生離港的消息後，感到錯愕，並對兒子第三階段的手術感憂慮，而醫院尚未向他知會未來的醫療安排。

他表示，兒子完成術前檢查後，將因應其體重、心臟狀態等衝量手術風險。若屬高風險，Jayco仍希望可由羅醫生親為兒子操刀。「就算變賣資產，都希望可以私人聘請到羅醫生嚟香港，或者我哋飛過去搵佢。」

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